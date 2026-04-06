Εσπευσμένα στη Ρουμανία μετέβη ο Ραζβάν Λουτσέσκου αμέσως μετά το ντέρμπι του ΠΑΟΚ με τον Παναθηναϊκό, προκειμένου να βρεθεί στο πλευρό του πατέρα του, Μιρτσέα Λουτσέσκου, ο οποίος νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση στη ΜΕΘ του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου του Βουκουρεστίου.

Ο προπονητής του ΠΑΟΚ εμφανίστηκε εμφανώς φορτισμένος στο αεροδρόμιο, αποφεύγοντας να πει περισσότερα:

«Είναι μια δύσκολη, περίπλοκη κατάσταση… δεν μπορώ να εξηγήσω τίποτα τώρα».

Σύμφωνα με ρουμανικά και ελληνικά ΜΜΕ, ταξίδεψε άμεσα μετά τη λήξη του αγώνα και αναμένεται να παραμείνει για τις επόμενες ημέρες στο πλευρό της οικογένειάς του, ενώ η αγωνία για την κατάσταση της υγείας του πατέρα του κορυφώνεται.