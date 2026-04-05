Καθώς το διαστημόπλοιο Orion επιτάχυνε προς τη Σελήνη το Σάββατο, ο πιλότος της αποστολής Artemis 2, Victor Glover, απηύθυνε ένα συγκινητικό μήνυμα για το Πάσχα, το οποίο ταξίδεψε γρήγορα σε όλο τον κόσμο. Μιλώντας στο CBS News στις 4 Απριλίου, ο Glover μοιράστηκε τις σκέψεις του για τη θέα από το βαθύ διάστημα, καλώντας την ανθρωπότητα να αναγνωρίσει τον κοινό της δεσμό, απευθυνόμενος σε ανθρώπους όλων των πίστεων — και σε όσους δεν έχουν καμία.

«Είσαι ξεχωριστός σ’ όλο αυτό το κενό»

Ο Glover, ευσεβής Χριστιανός που έχει δηλώσει ότι πήρε μαζί του μια Βίβλο στην αποστολή, αξιοποίησε τη στιγμή για να στείλει λόγια με βαθιά προσωπική και οικουμενική σημασία. «Είσαι ξεχωριστός, σ’ όλο αυτό το κενό», είπε. «Αυτό το σύμπαν είναι ένα σωρό από το τίποτα. Έχεις αυτή την όαση, αυτό το πανέμορφο μέρος όπου μπορούμε να συνυπάρχουμε».

Απευθυνόμενος σε όλους, ανεξαρτήτως πίστης, πρόσθεσε πως η στιγμή ήταν «μια ευκαιρία για εμάς να θυμηθούμε πού βρισκόμαστε, ποιοι είμαστε και ότι είμαστε το ίδιο πράγμα», υπογραμμίζοντας: «είτε το γιορτάζεις είτε όχι, είτε πιστεύεις στο Θεό είτε όχι».

Το μήνυμά του βασίστηκε σε προηγούμενες δηλώσεις του, όταν το πλήρωμα είχε απομακρυνθεί από την τροχιά της Γης. «Να μας εμπιστευτείτε, φαίνεστε καταπληκτικοί, φαίνεστε πανέμορφοι, και από εδώ πάνω φαίνεστε σαν ένα ενιαίο σύνολο», είπε τότε. «Οι Homo sapiens είμαστε όλοι εμείς· ό,τι κι αν είσαι και όπως κι αν είσαι, είμαστε όλοι ένας λαός».

Μια αποστολή βαθιά ριζωμένη στην ιστορία

Ο Glover και οι συνεργάτες του Reid Wiseman, Christina Koch και ο αστροναύτης του Καναδικού Διαστημικού Οργανισμού Jeremy Hansen εκτοξεύθηκαν από το Διαστημικό Κέντρο Kennedy την 1η Απριλίου, με τον πύραυλο Space Launch System της NASA. Μετά από μία ημέρα σε τροχιά γύρω από τη Γη, το Orion εκτέλεσε τη διασεληνιακή καύση το βράδυ της 2ας Απριλίου, στέλνοντας το πλήρωμα σε τροχιά γύρω από την απώτερη πλευρά της Σελήνης — το πρώτο επανδρωμένο ταξίδι πέρα από τη χαμηλή γήινη τροχιά από το Apollo 17 το 1972.

Η δεκαήμερη περίπου αποστολή έχει στόχο να δοκιμάσει πλήρως το διαστημόπλοιο Orion και τα συστήματά του, προετοιμάζοντας τις επόμενες αποστολές Artemis που θα οδηγήσουν στην επιστροφή ανθρώπων στην επιφάνεια της Σελήνης. Το πλήρωμα αναμένεται να περάσει πίσω από τη Σελήνη τη Δευτέρα και να επιστρέψει για αμερικανισμό στον Ειρηνικό Ωκεανό, ανοιχτά του Σαν Ντιέγκο, στις 10 Απριλίου.

Ένα μήνυμα που έγινε viral

Η NASA αναδημοσίευσε τα σχόλια του Glover στα κοινωνικά της δίκτυα, με το βίντεο να διαδίδεται γρήγορα σε διάφορες πλατφόρμες. Το μήνυμα απέσπασε επαίνους από θρησκευτικούς ηγέτες και σχολιαστές σε όλο τον κόσμο. Ο Jeremy Hansen, κατά τη διάρκεια της ίδιας πτήσης, είχε δηλώσει: «Η ανθρωπότητα έχει δείξει για άλλη μια φορά τι είμαστε ικανοί να πετύχουμε, και είναι οι ελπίδες σας για το μέλλον που μας μεταφέρουν τώρα σε αυτό το ταξίδι γύρω από τη Σελήνη».