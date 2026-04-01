Τουλάχιστον οκτώ νεκροί, μεταξύ των οποίων ένας διασώστης, είναι ο μέχρι στιγμής απολογισμός των σημερινών ισραηλινών επιθέσεων στο νότιο τμήμα του Λιβάνου, όπως ανακοίνωσε το υπουργείο Υγείας της χώρας.

Σε διαδοχικές ανακοινώσεις, το υπουργείο ενημέρωσε ότι τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν κι άλλοι 19 τραυματίστηκαν εξαιτίας ισραηλινού πλήγματος στην περιοχή της Τύρου, ενώ τέσσερις νεκροί ήταν ο απολογισμός επίθεσης στην περιοχή της Σιδώνας.

Σε μια τρίτη επίθεση στην Μπιντ Τζμπέιλ, επλήγη σημείο συγκέντρωσης των προσκόπων Risala μιας λιβανέζικης οργάνωσης που συνδέεται με το σιιτικό κίνημα Αμάλ, σύμμαχο της Χεζμπολάχ προκαλώντας τον θάνατο ενός διασώστη και τον τραυματισμό άλλων 13 ανθρώπων.