Το Ιράν απείλησε να στοχεύσει αμερικανικές εταιρείες τεχνολογίας που δραστηριοποιούνται στην περιοχή, καλώντας τους εργαζόμενους και τους κατοίκους κοντά στις εγκαταστάσεις τους να απομακρυνθούν άμεσα.

Σε ανακοίνωση που μετέδωσε το πρακτορείο ειδήσεων Tasnim, το Σώμα των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης (IRGC) αναφέρει: «Καθώς το κύριο στοιχείο στον σχεδιασμό και την παρακολούθηση τρομοκρατικών στόχων είναι οι αμερικανικές και οι εταιρείες ICT και AI, από εδώ και στο εξής, αυτοί οι βασικοί θεσμοί θα αποτελούν νόμιμους στόχους μας».

Σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση, περισσότεροι από 15 όμιλοι τεχνολογίας βρίσκονται στο στόχαστρο, ανάμεσά τους οι Boeing, Tesla, Meta, Google και Apple. Οι επιθέσεις, όπως αναφέρεται, αναμένεται να ξεκινήσουν από τις 8 μ.μ. τοπική ώρα αύριο.