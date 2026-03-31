Κοινή ανακοίνωση εξέδωσαν οι υπουργοί Εξωτερικών της Ελλάδας, του Βελγίου, της Κροατίας, της Κύπρου, της Γαλλίας, της Ιταλίας, της Μάλτας, των Κάτω Χωρών, της Πορτογαλίας και του Ηνωμένου Βασιλείου, καθώς και ο Ύπατος Εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με αφορμή τις αλλεπάλληλες επιθέσεις που δέχονται πολλές περιοχές του Λιβάνου τα τελευταία 24ωρα.

Στην κοινή ανακοίνωση, οι ευρωπαίοι ΥΠΕΞ εκφράζουν την υποστήριξή τους στον λαό του Λιβάνου και καταδικάζουν τις επιθέσεις που πραγματοποιεί η Χεζμπολάχ. Παράλληλα, δηλώνουν τη στήριξή τους στις αποφάσεις της λιβανικής κυβέρνησης, υπογραμμίζοντας ότι η προστασία της χώρας από ξένες παρεμβάσεις μπορεί να επιτευχθεί μόνο μέσω της ενίσχυσης του κράτους, των θεσμών και της κυριαρχίας του.

Οι υπουργοί καλούν το Ισραήλ και τον Λίβανο να ξεκινήσουν διαπραγματεύσεις, να αποκλιμακώσουν άμεσα την ένταση και να επανέλθουν στη συμφωνία παύσης των εχθροπραξιών. Τονίζουν ότι η συνέχιση της βίας εγκυμονεί σοβαρούς κινδύνους για την ευρύτερη σταθερότητα της περιοχής.

Παράλληλα, επισημαίνουν την έντονη ανησυχία τους για τον αναγκαστικό εκτοπισμό περισσότερων από ένα εκατομμύριο ανθρώπων στο Λίβανο. Προτρέπουν το Ισραήλ να αποφύγει οποιαδήποτε περαιτέρω επέκταση της σύγκρουσης, συμπεριλαμβανομένης ενδεχόμενης χερσαίας επιχείρησης στο λιβανικό έδαφος.

«Είμαστε αποφασισμένοι να συνεχίσουμε να υποστηρίζουμε τη λιβανική κυβέρνηση», καταλήγει η κοινή ανακοίνωση των ευρωπαίων υπουργών Εξωτερικών και του Ύπατου Εκπροσώπου της Ε.Ε.

Ακολουθεί ολόκληρη η ανακοίνωση

«Εμείς, οι Υπουργοί Εξωτερικών του Βελγίου, της Κροατίας, της Κύπρου, της Γαλλίας, της Ελλάδας, της Ιταλίας, της Μάλτας, των Κάτω Χωρών, της Πορτογαλίας και του Ηνωμένου Βασιλείου, καθώς και ο Ύπατος Εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εκφράζουμε την πλήρη υποστήριξή μας προς την κυβέρνηση και τον λαό του Λιβάνου, οι οποίοι υποφέρουν για άλλη μια φορά τις δραματικές συνέπειες ενός πολέμου που δεν είναι δικός τους. Εκφράζουμε τα συλλυπητήριά μας στις οικογένειες των θυμάτων και την αλληλεγγύη μας προς τον άμαχο πληθυσμό που πλήττεται από αυτόν τον πόλεμο, τόσο στον Λίβανο όσο και στο Ισραήλ.

Η ευθύνη για την κατάσταση αυτή βαρύνει τη Χεζμπολάχ. Καταδικάζουμε απερίφραστα τις επιθέσεις της Χεζμπολάχ, που πραγματοποιούνται προς υποστήριξη του Ιράν κατά του Ισραήλ, οι οποίες πρέπει να σταματήσουν αμέσως. Προτεραιότητα αποτελεί η αποφυγή περαιτέρω κλιμάκωσης της περιφερειακής σύγκρουσης με το Ιράν.

Υποστηρίζουμε τις ιστορικές και θαρραλέες αποφάσεις που έλαβε η κυβέρνηση του Λιβάνου. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος να προστατευθεί ο Λίβανος από ξένες παρεμβάσεις παρά μόνο με την ενίσχυση του κράτους, των θεσμών και της κυριαρχίας του. Στο πλαίσιο αυτό, καλούμε σε άμεσες πολιτικές διαπραγματεύσεις μεταξύ του Λιβάνου και του Ισραήλ, οι οποίες μπορούν να συμβάλουν στην οριστική λύση αυτής της σύγκρουσης και να δημιουργήσουν τις προϋποθέσεις για ειρηνική συνύπαρξη στην περιοχή.

Η λιβανική κυβέρνηση έχει την πλήρη υποστήριξή μας στην προσέγγισή της και την ενθαρρύνουμε να συνεχίσει σε αυτή την πορεία, εφαρμόζοντας συγκεκριμένα και αμετάκλητα μέτρα, σε όλα τα επίπεδα, για την αποκατάσταση της κυριαρχίας της επί του συνόλου του λιβανικού εδάφους, συμπεριλαμβανομένου του κρατικού μονοπωλίου στα όπλα.

Στο πλαίσιο αυτό, δεσμευόμαστε να υποστηρίξουμε τις Λιβανικές Ένοπλες Δυνάμεις και τις Λιβανικές Δυνάμεις Ασφαλείας, συμμετέχοντας ενεργά στη διεθνή διάσκεψη υποστήριξης που θα πραγματοποιηθεί μόλις το επιτρέψουν οι συνθήκες. Με στόχο να καταστούν οι λιβανικές δυνάμεις ασφαλείας οι μοναδικοί ανεξάρτητοι εγγυητές της κυριαρχίας του Λιβάνου μακροπρόθεσμα, καλούμε επίσης τις λιβανικές αρχές να συνεχίσουν να υιοθετούν τις απαραίτητες χρηματοοικονομικές και οικονομικές μεταρρυθμίσεις, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του ΔΝΤ.

Καλούμε όλα τα μέρη να αποκλιμακώσουν αμέσως την ένταση και να επανέλθουν στη συμφωνία παύσης των εχθροπραξιών και στην απόφαση 1701 (2006) του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ. Καλούμε να προστατευθεί ο άμαχος πληθυσμός, το ανθρωπιστικό προσωπικό, οι ειρηνευτικές δυνάμεις και οι πολιτικές υποδομές, συμπεριλαμβανομένων των αεροδρομίων, των λιμανιών και των γεφυρών σε ολόκληρη τη χώρα, σύμφωνα με το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο.

Επαναβεβαιώνουμε την ανησυχία μας για τον αναγκαστικό εκτοπισμό πάνω από 1 εκατομμυρίου ανθρώπων στο Λίβανο. Καλούμε το Ισραήλ να αποφύγει την περαιτέρω επέκταση της σύγκρουσης, μεταξύ άλλων μέσω χερσαίας επιχείρησης στο λιβανικό έδαφος. Επαναβεβαιώνουμε με έμφαση ότι πρέπει να γίνεται σεβαστή η εδαφική ακεραιότητα του Λιβάνου.

Είμαστε αποφασισμένοι να συνεχίσουμε να υποστηρίζουμε τη λιβανική κυβέρνηση».