Ο πρωθυπουργός του Καναδά Μαρκ Κάρνεϊ καταδίκασε την «παράνομη εισβολή» του Ισραήλ στον Λίβανο, τονίζοντας ότι πρόκειται για παραβίαση «της κυριαρχίας και της ακεραιότητάς του». Οι δηλώσεις έγιναν σήμερα, κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου στην Οτάβα.

«Από πρακτικής άποψης, η κυβέρνηση του Λιβάνου απαγόρευσε τη Χεζμπολάχ, λαμβάνει μέτρα, επιχειρεί να πολεμήσει τη Χεζμπολάχ, τις τρομοκρατικές δραστηριότητές της και τις απειλές της εναντίον του Ισραήλ και αυτή είναι η δικαιολογία που προτάσσεται για αυτήν την εισβολή, επομένως την καταδικάζουμε», δήλωσε ο επικεφαλής της καναδικής κυβέρνησης.

Τα σχόλια του Κάρνεϊ ευθυγραμμίζονται με τις πρόσφατες τοποθετήσεις ευρωπαϊκών χωρών και του ΟΗΕ, οι οποίες επίσης καταδικάζουν τις εχθροπραξίες στον Λίβανο και ζητούν αποκλιμάκωση της έντασης στην περιοχή.

Στο ίδιο πλαίσιο, ο επικεφαλής των ανθρωπιστικών υπηρεσιών του ΟΗΕ, Τομ Φλέτσερ, εξέφρασε ανησυχία για τον κίνδυνο δημιουργίας μιας νέας «κατεχόμενης περιοχής» στη Μέση Ανατολή, αναφερόμενος αυτή τη φορά στον Λίβανο.