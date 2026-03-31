Διπλωματικές πηγές στο Παρίσι διευκρίνισαν ότι, αντίθετα με τους ισχυρισμούς του προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ, η Γαλλία δεν έχει κλείσει τον εναέριο χώρο της στα αμερικανικά στρατιωτικά αεροσκάφη.
Όπως ανέφεραν οι ίδιες πηγές, η μοναδική απαγόρευση που ισχύει εδώ και καιρό αφορά την προσγείωση αμερικανικών στρατιωτικών αεροπλάνων που μεταφέρουν οπλικά συστήματα σε γαλλικές αεροπορικές βάσεις.
Νωρίτερα σήμερα, ο πρόεδρος των ΗΠΑ είχε επικρίνει τη Γαλλία, υποστηρίζοντας ότι απαγορεύει τις υπερπτήσεις αμερικανικών στρατιωτικών αεροσκαφών πάνω από το έδαφός της, τα οποία κατευθύνονται προς το Ισραήλ.
