Η αστυνομία της Ιερουσαλήμ απαγόρευσε σήμερα την είσοδο των θρησκευτικών ηγετών των Καθολικών στον Ναό του Παναγίου Τάφου, με αποτέλεσμα να μην μπορέσουν να τελέσουν τη λειτουργία της Κυριακής των Βαΐων.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Πατριαρχείου που επικαλείται το Associated Press, πρόκειται για «την πρώτη φορά εδώ και αιώνες» που οι ιερείς της Εκκλησίας εμποδίστηκαν να γιορτάσουν την Κυριακή των Βαΐων στον ιερό τόπο όπου οι Χριστιανοί πιστεύουν ότι σταυρώθηκε ο Ιησούς.

Το Λατινικό Πατριαρχείο χαρακτήρισε το περιστατικό ως «παράλογο και κατάφωρα δυσανάλογο μέτρο», αναφερόμενο στην παρεμπόδιση της εισόδου του Καρδιναλίου και του Costus, οι οποίοι φέρουν την ύψιστη εκκλησιαστική ευθύνη για την Καθολική Εκκλησία και τους Αγίους Τόπους.

Ο Λατίνος Πατριάρχης Ιεροσολύμων, Καρδινάλιος Πιερ Μπαττίστα Πιτσαμπάλα, περιέγραψε σε επιστολή του με ημερομηνία 22 Μαρτίου τον τρόπο με τον οποίο αναμένεται να τελεστούν οι λειτουργίες της Μεγάλης Εβδομάδας και του Πάσχα εν μέσω του πολέμου.

Στην επιστολή, η οποία προέρχεται από την ανώτατη αρχή της Καθολικής Εκκλησίας στους Αγίους Τόπους, παρουσιάζονται οι οδηγίες και οι περιορισμοί που θα ισχύσουν κατά την περίοδο των εορτών, με στόχο τη διασφάλιση της ασφάλειας και της πνευματικής ενότητας των πιστών.

Η ανακοίνωση, που δημοσιεύθηκε στην αγγλόφωνη ιστοσελίδα ZENIT υπό τον τίτλο “Jerusalem: Holy Week Behind Closed Doors. A Statement from the Catholic Patriarch”, υπογραμμίζει τις ιδιαίτερες συνθήκες υπό τις οποίες θα πραγματοποιηθούν οι τελετές φέτος στα Ιεροσόλυμα.

Ο πάπας Λέων λέει ότι ο Θεός απορρίπτει τις προσευχές ηγετών που διεξάγουν πολέμους

Την ίδια ώρα ο πάπας Λέων είπε σήμερα (29/3) ότι ο Θεός απορρίπτει τις προσευχές των ηγετών που ξεκινούν πολέμους και “βάφουν τα χέρια τους με αίμα”, σε μια ασυνήθιστα σκληρή δήλωσή του καθώς ο πόλεμος στο Ιράν εισέρχεται στον δεύτερο μήνα.

Απευθυνόμενος σε δεκάδες χιλιάδες ανθρώπους στην πλατεία του Αγίου Πέτρου σήμερα Κυριακή των Βαΐων των Καθολικών, ο ποντίφικας είπε ότι το όνομα του Ιησού δεν μπορεί να χρησιμοποιείται για να δικαιολογεί πολέμους.

“Αυτός είναι ο θεός μας: ο Ιησούς, ο βασιλιάς της Ειρήνης, που απορρίπτει τον πόλεμο, που κανένας δεν μπορεί να χρησιμοποιεί για να δικαιολογήσει τον πόλεμο”, είπε προς τους πιστούς ο πρώτος Αμερικανός πάπας.

“Ο Ιησούς δεν ακούει τις προσευχές εκείνων που κάνουν πόλεμο, αλλά τις απορρίπτει, λέγοντας: ‘Παρότι προσεύχεσαι πολύ, δεν θα σε εισακούσω: τα χέρια σου είναι βαμμένα με αίμα”, είπε επικαλούμενος εδάφιο της Βίβλου.

Ο προκαθήμενος της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας δεν κατονόμασε συγκεκριμένα κάποιους παγκόσμιους ηγέτες, αλλά έχει αυξήσει την κριτική του για τον πόλεμο στο Ιράν τις τελευταίες εβδομάδες.

Ο πάπας, ο οποίος φημίζεται για την προσεκτική επιλογή των λόγων του, έχει επανειλημμένως κάνει έκκληση για άμεση κατάπαυση του πυρός και είπε την περασμένη εβδομάδα ότι οι αεροπορικές και οι τυφλές επιθέσεις θα πρέπει να απαγορευτούν.

Ορισμένοι Αμερικανοί αξιωματούχοι έχουν επικαλεστεί χριστιανικό λόγο για να δικαιολογήσουν τις κοινές επιθέσεις ΗΠΑ-Ισραήλ στο Ιράν στις 28 Φεβρουαρίου, από τις οποίες ξεκίνησε ο πόλεμος.

Ο Αμερικανός υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ, στο Πεντάγωνο αλλά και στη διάρκεια λειτουργίας την Τετάρτη προσευχήθηκε για “συντριπτική δύναμη δράσης εναντίον όσων δεν αξίζουν έλεος”.

Ο πάπας Λέων σήμερα επικαλέστηκε ένα εδάφιο της Βίβλου στο οποίο ο Ιησούς, λίγο πριν συλληφθεί για να οδηγηθεί στον σταυρό, επέπληξε έναν από τους πιστούς του επειδή χτύπησε εκείνον που τον συνέλαβε.

“Ο Ιησούς δεν οπλίστηκε, ούτε υπερασπίστηκε τον εαυτό του, ούτε έδωσε κάποια μάχη. Αποκάλυψε το ήρεμο πρόσωπο του Θεού, ο οποίος πάντα απορρίπτει τη βία. Αντί να σώσει τον εαυτό του, επέτρεψε στον εαυτό του να τον καρφώσουν στον σταυρό”, κατέληξε ο ποντίφικας.