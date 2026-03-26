Η Εθνική Ελλάδας ετοιμάζεται να αντιμετωπίσει την Παραγουάη σε φιλική αναμέτρηση, με το παιχνίδι να προσφέρει σημαντικά συμπεράσματα ενόψει των επίσημων υποχρεώσεων που ακολουθούν.

Για το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα, ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς αναμένεται να αξιοποιήσει την ευκαιρία προκειμένου να δοκιμάσει πρόσωπα και σχήματα, ενόψει της έναρξης του Nations League τον προσεχή Σεπτέμβριο, διοργάνωση που συνδέεται άμεσα με την πορεία προς το Euro 2028.

Οι δηλώσεις του Άλφαρο

Για τον λόγο που διάλεξε την Εθνική Ελλάδας για αυτό το φιλικό: «Είναι χαρά και τιμή μας που βρισκόμαστε εδώ. Βλέπω οτιδήποτε σχετίζεται με το ποδόσφαιρο στην Ελλάδα.

Ήταν χαρά μου γιατί είδα μια ομάδα που έχει αλλάξει. Η Ελλάδα ήταν κυρίως αμυντική, έπαιζε με δύναμη και αναζητούσε την αντεπίθεση. Τώρα με παιδιά από 18-23 ετών που διαθέτουν ατομικές ικανότητες, έχει αλλάξει ο τρόπος παιχνιδιού.

Θέλει κατοχή και δίνει έμφαση στο επιθετικό τρανζίσιον. Συνδυάζει έμπειρους και νεαρούς παίκτες. Αγωνίζονται σε πολύ καλές ευρωπαϊκές ομάδες. Η Ελλάδα έχει περισσότερο μέλλον από ότι παρών. Μοιάζει με τις ΗΠΑ για αυτό τη διαλέξαμε. Οι επιλογές είναι ξεκάθαρο ότι επιδιώκαμε να βγάλουμε τα απαραίτητα συμπεράσματα».

Για το αν θα κάνει αλλαγές στο σχήμα: «Θα υπάρξουν αλλαγές, από τη στιγμή που η FIFA δίνει δικαίωμα οκτώ αλλαγών στα φιλικά, θα το χρησιμοποιήσω.

Άλλοι θα παίξουν 90 λεπτά και άλλοι 50 ή 60. Από την πλευρά της Παραγουάης διαλέξαμε την Ελλάδα ως αντίπαλο γιατί έχει αλλάξει παιχνίδι, έχει προσθέσει ταλέντο και ταχύτητα.

Το παιχνίδι της Ελλάδας προσομοιάζει στο παιχνίδι της με τις ΗΠΑ και το Μαρόκο, με τεχνική και ταχύτητα και έχει προσθέσει και τη δύναμη».

Για τους διαθέσιμους ποδοσφαιριστές του: «Έχω κάνει 16 παιχνίδια, 12 σε προκριματικά. Έχω λίγο χρόνο για προετοιμασία, όπως γίνεται πάντα στις Εθνικές. Ώστε στα φιλικά να γίνουν οι απαραίτητες πρόβες. Είναι δύσκολο να αξιολογήσεις, δεν είναι μόνο η αξία τους, είναι και η διάθεση. Έχουμε να κάνουμε με ανθρώπους.

Οι πόρτες της Εθνικής είναι ανοικτές. Είμαι στην τελευταία διαδικασία επιλογής. Όσοι είναι εδώ δεν είναι δεδομένο ότι θα είναι και στους αγώνες».

Για τη δυσκολία ενσωμάτωσης των ποδοσφαιριστών εξαιτίας των διάφορων πρωταθλημάτων που προέρχονται όλοι: «Υπάρχει αυτό το διάστημα που είναι χρήσιμο για την ενσωμάτωση νέων παικτών.

Όπως πχ όσοι παίζουν στη Βραζιλία έχουν ένταση γιατί παίζουν ενώ αλλού υπάρχει διακοπή. Στον Μαουρίσιο έχουμε βρει έναν οργανωτή, με κάθετο παιχνίδι.

Στην Αργεντινή το χαρακτηριστικό είναι η δύναμη. Στο Εκουαδόρ είχα παίκτες μόνο από εκείνο το πρωτάθλημα. Τώρα παρατηρώ τις διαφορές.

Για αυτό κάνω πολλές κλήσεις για να καταλήξω στους καλύτερους. Όλοι οι παίκτες προσπαθούν και οι φίλαθλοι έχουν αγκαλιάσει την προσπάθεια».