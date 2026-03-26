Ο προπονητής της Βαλένθια, Πέδρο Μαρτίνεθ, παραχώρησε συνέντευξη στο podcast «Euroleague&Friends», όπου μίλησε για την πορεία της ομάδας του στη φετινή σεζόν.

Ο Ισπανός τεχνικός στάθηκε στην αγωνιστική ταυτότητα που έχει διαμορφώσει η Βαλένθια, επισημαίνοντας τον τρόπο παιχνιδιού που την έχει οδηγήσει σε ανταγωνιστική παρουσία.

Παράλληλα, αναφέρθηκε στον ιδιοκτήτη της ομάδας, Χουάν Ρόιγκ, υπογραμμίζοντας τη συμβολή του στη συνολική λειτουργία του συλλόγου.

Τέλος, ξεκαθάρισε πως μέχρι στιγμής δεν έχει δεχθεί κάποια πρόταση από την Μπαρτσελόνα ή τη Ρεάλ Μαδρίτης, βάζοντας τέλος στα σχετικά σενάρια που είχαν αναπτυχθεί το τελευταίο διάστημα.

Oι δηλώσεις του Πέδρο Μαρτίνεθ:

«Είμαι ευχαριστημένος πάνω απ’ όλα με τη δουλειά που γίνεται μέρα με τη μέρα, αλλά δεν πρέπει να μένουμε πολύ σε αυτά που έχουμε ήδη πετύχει. Ο σύλλογος έχει τη φιλοδοξία να ανταγωνιστεί τους καλύτερους, τόσο στην Liga Endesa, όσο και στην Euroleague».

Για τον Χουάν Ρόιγκ, ιδιοκτήτη της Βαλένθια: «Προσπάθησα να τον πείσω λέγοντας ότι αν νικήσουμε τη Ρεάλ Μαδρίτης ή την Μπαρτσελόνα με 61-60, ο στόχος θα πρέπει να είναι η νίκη με 104-102. Θέλει οι επενδύσεις του να αποφέρουν καρπούς. Πρέπει να του είμαστε ευγνώμονες. Δεν είναι απλώς κάποιος που επενδύει τα χρήματά του. Το απολαμβάνει πραγματικά και είναι παθιασμένος με αυτό».

Για το αγωνιστικό στυλ της Βαλένθια: «Δεν έχουμε εφεύρει τίποτα, απλώς έχουμε δώσει μεγαλύτερη έμφαση σε ορισμένες πτυχές του παιχνιδιού. Δεν θέλουμε να αποτελούμε παράδειγμα, ούτε θέλουμε να παίρνουμε τα εύσημα».

Για το αν έχει δεχθεί πρόταση από τη Ρεάλ Μαδρίτης, την Μπαρτσελόνα ή οποιαδήποτε άλλη κορυφαία ομάδα της Euroleague: «Όχι, όχι. Η αλήθεια είναι όχι. Ήμουν πολύ χαρούμενος που προπονούσα στην Γκραν Κανάρια, τη Μανρέσα, την Μπασκόνια… Ένιωσα μια ισχυρή σύνδεση με αυτές τις ομάδες. Η Βαλένθια μου έδωσε την ευκαιρία να βελτιωθώ. Τα πράγματα έχουν συμβεί όπως έχουν συμβεί και δεν μου λείπει τίποτα. Είμαι εξαιρετικά περήφανος για τις ομάδες στις οποίες έχω εργαστεί. Πάντα λέω στα παιδιά μου και στη γυναίκα μου: «Είμαστε μισθοφόροι, ξέρετε, θα συνεχίσουμε να προχωράμε γιατί έτσι είναι ο κόσμος». Ποτέ δεν ήμουν σε μια ομάδα σκεπτόμενος ότι θα έπρεπε να είμαι σε μια άλλη».