Πρώην διατροφολόγος της Ρεάλ Μαδρίτης κατηγόρησε τον ισπανικό σύλλογο ότι χρησιμοποιεί το Chat GPT για να προτείνει βοηθήματα διατροφής στους ποδοσφαιριστές της ομάδας.

Γάλλος δημοσιογράφος αποκάλυψε ότι το ιατρικό επιτελείο της Ρεάλ δεν είχε εξετάσει το αριστερό γόνατο του Κιλιάν Εμπαπέ όταν τραυματίστηκε, αλλά το δεξί, με αποτέλεσμα να συνεχίσει να αγωνίζεται και να επιδεινωθεί ο τραυματισμός του.

Η είδηση έκανε τον γύρο του κόσμου και σχολιάστηκε εκτενώς στην Ισπανία. Το γεγονός αυτό προκάλεσε και το ξέσπασμα της πρώην διατροφολόγου της Ρεάλ, Ιτζιάρ Γκονζάλες.

Σε story της στο Instagram έγραψε: «Δεν ξέρω τι είναι χειρότερο. Αυτό ή ότι βασίζουν τα συμπληρώματα διατροφής στο δωρεάν Chat GPT».

Σε παλαιότερη συνέντευξή της στην Marca είχε καταγγείλει πως είχε δεχθεί παρενόχληση στον χώρο εργασίας από το υπόλοιπο ιατρικό τιμ.

Συγκεκριμένα, ανέφερε πως υπονόμευαν τη δουλειά της, δεν επικοινωνούσαν μαζί της, έδιναν τροφές αντίθετες με το πλάνο της, την κορόιδευαν σε γκρουπ μηνυμάτων και παρότρυναν τους ποδοσφαιριστές να μην ακολουθούν τις οδηγίες της.