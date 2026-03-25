Ο Σταμάτης Κανάρης, απόγονος της ευρύτερης οικογένειας του αγωνιστή της Επανάστασης του 1821, Κωνσταντίνου Κανάρη μίλησε στην ΕΡΤ. Ο ίδιος προχώρησε αρχικά σε μια σημαντική διευκρίνιση, επισημαίνοντας ότι κατάγεται απευθείας από τη γενιά του αδελφού του Κανάρη, Γεωργίου Κανάρη, ο οποίος υπήρξε επίσης αγωνιστής και ναύαρχος κατά την Ελληνική Επανάσταση, συμμετέχοντας μεταξύ άλλων και στην Πολιορκία του Μεσολογγίου.

Αναφερόμενος στη σημασία της ημέρας της 25ης Μαρτίου, ο Σταμάτης Κανάρης έκανε λόγο για «ημέρα χαράς, συγκίνησης και αναδρομής στις οικογενειακές παραδόσεις».

Ο απόγονος της οικογένειας στάθηκε ιδιαίτερα στους τρεις αδελφούς Κανάρη —τον Αναγνώστη, τον Γεώργιο και τον Κωνσταντίνο— οι οποίοι συμμετείχαν ενεργά στον Αγώνα υπό τη σημαία των Ψαρών. Όπως ανέφερε, ο Κωνσταντίνος Κανάρης ξεχώρισε για τη δράση του ως πυρπολητής, με τη φήμη του να ξεπερνά τα σύνορα της Ελλάδας.ο

Ο απόγονος της οικογένειας μοιράστηκε μια λιγότερο γνωστή αλλά ιδιαίτερα συγκινητική ιστορία για τον Κωνσταντίνο Κανάρη. Όπως ανέφερε, πριν από την επιχείρηση στη Χίο, ο αγωνιστής ευλόγησε τον γάντζο που θα χρησιμοποιούσε στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Ψαρών και, κάνοντας τον σταυρό του, φέρεται να είπε πως «απόψε θα πεθάνεις», δείχνοντας την απόλυτη αφοσίωσή του στον Αγώνα.

«Όλοι να μην ξεχνάμε ποτέ. Αν υπάρχουμε σήμερα, το οφείλουμε σε εκείνη τη γενιά των σπουδαίων Ελλήνων», υπογράμμισε χαρακτηριστικά.