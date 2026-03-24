Οι σοσιαλδημοκράτες της πρωθυπουργού της Δανίας Μέτε Φρεντέρικσεν αναδεικνύονται πρώτο κόμμα στις σημερινές βουλευτικές εκλογές, παρά τη σημαντική πτώση του ποσοστού τους, σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία.

Ο συνασπισμός των κεντροαριστερών κομμάτων, αν και διατηρεί την πρωτιά, φαίνεται πως δεν θα εξασφαλίσει την κοινοβουλευτική πλειοψηφία, όπως δείχνουν τα πρώτα έξιτ πολ.

Η Φρεντέρικσεν, η οποία κυβερνά από το 2019, επωφελήθηκε τους τελευταίους μήνες από τη σταθερή στάση που κράτησε απέναντι στον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ στο θέμα της Γροιλανδίας. Ωστόσο, πολλοί Δανοί εκφράζουν δυσαρέσκεια, κατηγορώντας την ότι επικεντρώνεται υπερβολικά σε διεθνή ζητήματα και παραμελεί τα εσωτερικά προβλήματα, ιδιαίτερα εν μέσω της κρίσης του κόστους διαβίωσης.

Σύμφωνα με τη δημοσκόπηση του τηλεοπτικού σταθμού DR και της εταιρείας Epinion, το αριστερό μπλοκ συγκεντρώνει 83 έδρες έναντι 79 για τη δεξιά, σε σύνολο 179 εδρών. Παράλληλα, άλλη δημοσκόπηση του TV2 και του ινστιτούτου Megafon προβλέπει 86 έδρες για την κεντροαριστερά και 75 για τη δεξιά.

Τα πρώτα μερικά αποτελέσματα αναμένεται να ανακοινωθούν αργότερα μέσα στη βραδιά.

Αν επιβεβαιωθούν οι προβλέψεις, η Φρεντέρικσεν θα αντιμετωπίσει δυσκολίες στον σχηματισμό κυβέρνησης και πιθανόν να χρειαστεί στήριξη από δεξιά κόμματα ή από τους τέσσερις βουλευτές της Γροιλανδίας και των Νήσων Φερόε, τα δύο ημιαυτόνομα υπερπόντια εδάφη της Δανίας.

Καταλυτικό ρόλο αναμένεται να διαδραματίσει το κεντρώο κόμμα των «Μετριοπαθών» του υπουργού Εξωτερικών Λαρς Λόκε Ράσμουσεν, το οποίο φέρεται να εξασφαλίζει 14 έδρες. Η στάση του θα καθορίσει εάν θα σχηματιστεί κυβέρνηση υπό τη Φρεντέρικσεν ή αν θα ενισχυθεί το δεξιό μπλοκ.