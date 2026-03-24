Σε τροχιά υλοποίησης τίθεται η πρώτη μετά από 40 χρόνια υπεράκτια ερευνητική γεώτρηση στο Ιόνιο, με στόχο να πραγματοποιηθεί το πρώτο τρίμηνο του 2027, στο πλαίσιο του σχεδιασμού της κοινοπραξίας ExxonMobil – Energean – Helleniq Energy.

Η εξέλιξη αυτή συζητήθηκε κατά τη διμερή συνάντηση που είχαν ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου και ο υφυπουργός Νίκος Τσάφος, με τον αντιπρόεδρο της ExxonMobil Τζον Άρντιλ, στο περιθώριο της δεύτερης ημέρας του ενεργειακού συνεδρίου CERAWeek στο Χιούστον. Στη συνάντηση ήταν παρών και ο διευθύνων σύμβουλος της ΕΔΕΥΕΠ, Αριστοφάνης Στεφάτος, με τη συζήτηση να επικεντρώνεται στο χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του έργου.

Στόχος είναι η κοινοπραξία να προχωρήσει σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες, συμπεριλαμβανομένης της μεταφοράς του αναγκαίου ερευνητικού εξοπλισμού, ώστε να προχωρήσει η γεώτρηση σε λιγότερο από 12 μήνες. Νωρίτερα, ο κ. Παπασταύρου μίλησε στο Baker Institute του Πανεπιστήμιου Ράις σε συζήτηση με τον διευθυντή του Ινστιτούτου Κένεθ Μέντλοκ. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, ο υπουργός Ενέργειας αναφέρθηκε στον ρόλο της Ελλάδας στη διατλαντική ενεργειακή αρχιτεκτονική, τονίζοντας ότι «η ανάπτυξη του τομέα υδρογονανθράκων εντάσσεται στην στρατηγική ενεργειακού ρεαλισμού που ακολουθεί η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη».

Απαντώντας σε ερώτηση για τη στάση της Τουρκίας, ανέφερε ότι οι απειλές χρήσης βίας δεν μπορούν να γίνουν αποδεκτές και δεν συνιστούν μέσο άσκησης πολιτικής, ενώ σημείωσε, ότι η περιφερειακή συνεργασία πρέπει να στηρίζεται στον σεβασμό του Διεθνούς Δικαίου, στην εμπιστοσύνη και στην αξιοπιστία. Υπό αυτό το πρίσμα πρόσθεσε ότι «το σχήμα 3+1 Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ και ΗΠΑ στην ενέργεια αποτελεί ένα νέο μοντέλο συνεργασίας που βασίζεται στη τήρηση των διεθνών κανόνων και στη θεσμική συνεννόηση».

Παράλληλα, ο υπουργός ανέφερε ότι η συγκράτηση των τιμών ενέργειας στην Ελλάδα, παρά την κρίση στη Μέση Ανατολή, οφείλεται στο διαφοροποιημένο ενεργειακό μίγμα της χώρας, με αυξημένη συμμετοχή των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, σημειώνοντας ότι στο ίδιο πλαίσιο του «ενεργειακού ρεαλισμού» εντάσσεται και η στρατηγική για έρευνα και εκμετάλλευση υδρογονανθράκων.

Επιπλέον, στο περιθώριο της έκθεσης, ο κ. Παπασταύρου συναντήθηκε με τον αναπληρωτή πρωθυπουργό της Ουκρανίας, Ντένις Σμιχάλ, όπου είχε την ευκαιρία να συζητήσει σχετικά με την ενίσχυση της ενεργειακής συνεργασίας και τις επενδυτικές προοπτικές για ελληνικές εταιρείες.

Τέλος, ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, μαζί με τον υφυπουργό, θα συναντηθούν την Τρίτη με τον υπουργό Εσωτερικών των ΗΠΑ και πρόεδρο του Συμβουλίου Ενεργειακής Κυριαρχίας Νταγκ Μπέργκαμ στο πλαίσιο του ενεργειακού συνεδρίου CERAWeek.