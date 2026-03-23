Στη δημοσιότητα δόθηκε νέο βίντεο από τη σύλληψη του Τζάστιν Τίμπερλεϊκ τον Ιούνιο του 2024 στο Σαγκ Χάρμπορ για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ.

Στο εν λόγω υλικό, ο διάσημος τραγουδιστής εμφανίζεται ταραγμένος και διαμαρτύρεται για τη μεταχείρισή του, προσπαθώντας παράλληλα να ελαφρύνει την ατμόσφαιρα με χιούμορ. Η σύλληψη έγινε μετά την αποχώρησή του από το ιστορικό American Hotel, ενώ ο 45χρονος καλλιτέχνης διατηρεί ευγενικό τόνο απέναντι στους αστυνομικούς και επιχειρεί να υποβαθμίσει την ποσότητα αλκοόλ που είχε καταναλώσει. «Σας εκτιμώ, παιδιά, που κάνετε τη δουλειά σας», λέει ο Τίμπερλεϊκ, προτού προσθέσει: «Ήπια ένα Μαρτίνι και ακολούθησα τους γ@@@@@ φίλους μου μέχρι το σπίτι».

Οι αστυνομικοί τον ενημέρωσαν ότι η απόδοσή του στο τεστ νηφαλιότητας οδήγησε στη σύλληψή του. Ο Τίμπερλεϊκ, απογοητευμένος, αντέδρασε λέγοντας ότι τον αντιμετωπίζουν «σαν εγκληματία».

Το αμήχανο αστείο και η συμπεριφορά του κατά τη σύλληψη

Σε μια προσπάθεια να χαλαρώσει το κλίμα, ο τραγουδιστής κάνει ένα αμήχανο αστείο σχετικά με τα έγγραφα της αστυνομίας, όπου αναγράφεται ως φυλή το «λευκός». «Λευκός;» ρωτάει γελώντας και διευκρινίζει ότι επρόκειτο για αστείο.

Σε ξεχωριστό απόσπασμα, ο Τίμπερλεϊκ εμφανίζεται συγχυσμένος και ανήσυχος κατά τη διάρκεια των τεστ νηφαλιότητας, δηλώνοντας ότι οι ασκήσεις ήταν δύσκολες και ότι η καρδιά του χτυπούσε γρήγορα. Όταν ρωτήθηκε για την παρουσία του στην περιοχή, απάντησε πως βρισκόταν σε παγκόσμια περιοδεία, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Είναι δύσκολο να το εξηγήσω… Είμαι ο Τζάστιν Τίμπερλεϊκ».

Τελικά, οι αστυνομικοί του πέρασαν χειροπέδες και τον έθεσαν υπό κράτηση, καθώς αρνήθηκε να υποβληθεί σε αλκοτέστ.

Η αποδοχή της κατηγορίας και η δημόσια δήλωση

Στις 13 Σεπτεμβρίου 2024, ο τραγουδιστής κατέληξε σε συμφωνία με τις Αρχές, αποδεχόμενος την κατηγορία της οδήγησης υπό την επήρεια αλκοόλ. Μετά τη συμφωνία, προχώρησε σε δημόσια δήλωση, καταδικάζοντας την οδήγηση μετά από κατανάλωση αλκοόλ.

«Ακόμα κι αν έχετε πιει ένα ποτό, μην καθίσετε πίσω από το τιμόνι ενός αυτοκινήτου – υπάρχουν τόσο πολλές εναλλακτικές λύσεις», ανέφερε μιλώντας σε δημοσιογράφους έξω από το δικαστήριο. Χαρακτήρισε το περιστατικό «λάθος» και εξέφρασε την ελπίδα ότι θα αποτελέσει μάθημα για το κοινό, όπως αποτέλεσε και για τον ίδιο.