Μετά τον σοβαρό τραυματισμό του κατά τη διάρκεια της παρουσίας του στην εθνική ομάδα στο Κύπελλο Εθνών Αφρικής, ο Σίριλ Ντέσερς ακολούθησε την προβλεπόμενη διαδικασία αποκατάστασης.

Η προσπάθεια και η στόχευση ήταν να ενισχύσει την ομάδα στο τελευταίο κομμάτι της σεζόν και ιδίως επιστρέφοντας στην ευρωπαϊκή λίστα.

Δεδομένης της ολοκλήρωσης των αγωνιστικών υποχρεώσεων μας στο Europa League και προκειμένου να δοθεί η καλύτερη δυνατή λύση και να μην υπάρχει απολύτως κανένα ρίσκο πιθανής υποτροπής, αποφασίστηκε από κοινού με τον Ντέσερς η επιλογή του χειρουργείου για επιδιόρθωση τένοντα.