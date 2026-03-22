Ο Πορτογάλος Μπαλντέ περνά δεύτερος με 8.17μ.

Ο Τατζάι Γκέιλ ξεκίνησε στα 8.07μ.

Ο Μπόζινταρ Σαραμπογιούκοφ αρχίζει με πολύ καλό άλμα στα 8.22μ. Ο Μίλτος Τεντόγλου ξεκινά με 8.09μ. Ο Αντοκ με 7.89μ Ο κάτοχος του τίτλου Ματία Φουρλάνι ξεκινά με 8.16μ. Στο ξεκίνημα του προγράμματος έγινε και η απονομή του ασημένιου μεταλλίου στον Εμμανουήλ Καραλή

Άρχισε η παρουσίαση των αθλητών

Όλοι οι αθλητές θα επιχειρήσουν τα τρία πρώτα άλματα, ο τελικός θα συνεχιστεί με τους 10 καλύτερους στο 4ο άλμα, με τους οκτώ καλύτερους στο 5ο και τους έξι καλύτερους στο 6ο.

Οι 17 του τελικού, με τις φετινές τους επιδόσεις:

Ματία Φουρλάνι (Ιταλία) 8.39μ.

Λίαμ Άντκοκ (Αυστραλία) 8.23μ.

Μίλτος Τεντόγλου (Ελλάδα) 8.27μ.

Μπόζινταρ Σαραμπογιούκοφ (Βουλγαρία) 8.45μ.

Τατζάι Γκέιλ (Τζαμάικα) 8.13μ.

Ζέρσον Μπαλντέ (Πορτογαλία) 8.32μ.

Χενγκ Σου (Κίνα) 7.82μ.

Τεμόσο Μασικάνε (Ν. Αφρική) 8.11μ.

Εουσέμπιο Κάθερες (Ισπανία) 8.19μ.

Κάρεϊ Μακλέοντ (Τζαμάικα) 8.22μ.

Στέφιν Μακάρτερ (ΗΠΑ) 8.11μ.

Τζόρτζε Χοντελίν (Κούβα) 8.18μ.

Λούκα Χέρντεν (Γερμανία) 8.18μ.

Τζερέμια Ντέιβις (ΗΠΑ) 8.08μ,

Τομπίας Μόντλερ (Σουηδία) 8.04μ.

Κρίστιαν Πούλι (Φινλανδία) 8.08μ.

Λούβο Νανιόνγκα (Ν. Αφρική) 8.11μ.

Μετά τη σπουδαία επιτυχία του Εμμανουήλ Καραλή και το ασημένιο μετάλλιο, τα βλέμματα στρέφονται πλέον στον Μίλτο Τεντόγλου, ο οποίος ετοιμάζεται να αγωνιστεί στον τελικό του μήκους στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κλειστού Στίβου στο Τορούν.

Ο Έλληνας πρωταθλητής μπαίνει στον αγώνα της Κυριακής με στόχο ακόμη μία μεγάλη διάκριση, επιβεβαιώνοντας τη σταθερότητα και την κλάση που τον χαρακτηρίζουν τα τελευταία χρόνια στις κορυφαίες διοργανώσεις.

Η φετινή του παρουσία δείχνει ότι βρίσκεται σε εξαιρετική κατάσταση, καθώς έχει ήδη σημειώσει άλμα στα 8,27 μέτρα, επίδοση που τον φέρνει στην τέταρτη θέση μεταξύ των 17 φιναλίστ. Παράλληλα, έχει καταγράψει τέσσερις προσπάθειες πάνω από τα 8,20 μ., ενώ ξεχώρισε και για το καλύτερο ξεκίνημα της καριέρας του, με άλμα στα 8,25 μ.

Οι αντίπαλοι στο δρόμο για το χρυσό

Ο ανταγωνισμός προμηνύεται ιδιαίτερα υψηλός, με τον Φουρλάνι να αποτελεί μία από τις βασικές απειλές για τον Έλληνα πρωταθλητή, καθώς διαθέτει τη δεύτερη καλύτερη φετινή επίδοση στον κόσμο με άλμα στα 8,39 μέτρα.

Παράλληλα, στο προσκήνιο βρίσκεται και ο ανερχόμενος Μπόζινταρ Σαραμπογιούκοβ, ο οποίος στα 21 του χρόνια έχει εντυπωσιάσει, κατέχοντας την κορυφαία επίδοση παγκοσμίως για τη φετινή σεζόν με 8,45 μέτρα.