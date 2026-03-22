Σήμερα, Κυριακή 22/3, τα ταξί κυκλοφορούν κανονικά, καθώς οι οδηγοί αποφάσισαν χθες τη διήμερη αναστολή της απεργίας τους μέχρι τις 6 το πρωί της Δευτέρας, προκειμένου να εξυπηρετηθεί το επιβατικό κοινό ενόψει του Σαββατοκύριακου.

Ωστόσο, από αύριο, Δευτέρα 23/3, οι κινητοποιήσεις αναμένεται να κλιμακωθούν. Οι αυτοκινητιστές προχωρούν σε νέα 24ωρη απεργία που θα ξεκινήσει στις 6 το πρωί, ενώ στις 10:30 έχει προγραμματιστεί συγκέντρωση στα γραφεία του ΣΑΤΑ και γύρω στις 12:00 θα ακολουθήσει πορεία προς τη Βουλή, την ίδια ημέρα που θα συζητηθεί και θα τεθεί σε ψηφοφορία το νομοσχέδιο του Υπουργείου Μεταφορών.

Κεντρικό σημείο αντιπαράθεσης αποτελεί η υποχρεωτική μετάβαση στην ηλεκτροκίνηση για τα νέα οχήματα από το 2026, με τους επαγγελματίες του κλάδου να ζητούν παράταση του μέτρου έως το 2035. Παράλληλα, εκφράζουν έντονες αντιδράσεις σχετικά με τη δυνατότητα που δίνεται σε Ι.Χ. και βαν να πραγματοποιούν αστικές μεταφορές επιβατών, υποστηρίζοντας ότι αυτό υποβαθμίζει το έργο των ταξί.