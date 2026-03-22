Λίγο νωρίτερα από κάθε άλλη χρονιά, η Πειραϊκή «ντύθηκε» στα γαλανόλευκα, καθώς ο Δήμος Πειραιά τίμησε την Εθνική Επέτειο της 25ης Μαρτίου 1821 με μια ιδιαίτερα συμβολική δράση, που ανέδειξε τους ηρωικούς αγώνες των Ελλήνων στις θάλασσες.

Στις 12:00 το μεσημέρι, στον Όρμο της Αφροδίτης –το γνωστό «Μπαϊκούτσι»– μέλη του Συνδέσμου Ελλήνων Βατραχανθρώπων βούτηξαν στα νερά για να απλώσουν μια εντυπωσιακή ελληνική σημαία στην επιφάνεια της θάλασσας.

Η σημαία, διαστάσεων 15 x 12 μέτρων, κάλυψε συνολικά 180 τετραγωνικά μέτρα και έγινε ορατή από ολόκληρη την ακτογραμμή της Πειραϊκής, προκαλώντας συγκίνηση σε κατοίκους και περαστικούς που παρακολούθησαν τη δράση.

«Μια πόλη που αποπνέει ναυτοσύνη»

Ο Δήμαρχος Πειραιά, Γιάννης Μώραλης, παρευρέθηκε στην εκδήλωση και τόνισε τη σημασία της σύνδεσης της εθνικής επετείου με το θαλάσσιο στοιχείο.

«Είμαστε εδώ στον όρμο της Αφροδίτης, στον Μπαϊκούτσι που λέμε στον Πειραιά, όπου σε συνεργασία με τον Σύνδεσμο Ελλήνων Βατραχανθρώπων τοποθετούμε μια σημαία στην επιφάνεια της θάλασσας, μια μεγάλη σημαία, τιμώντας τους αγώνες που γίνανε και στη θάλασσα. Σε μια πόλη που αποπνέει ναυτοσύνη, αποπνέει θάλασσα, είναι η πρωτεύουσα –αν θέλετε– της ναυτιλίας και της ναυτοσύνης της χώρας, δεν θα μπορούσαμε λοιπόν να μην αναλάβουμε μια πρωτοβουλία να συνδυάζει την εθνική μας εορτή με τη θάλασσα».

Συνεργασία φορέων και καθιέρωση θεσμού

Η δράση διοργανώθηκε από τη Διεύθυνση Εξωστρέφειας, Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων και Τουρισμού του Δήμου Πειραιά, με τη συνδρομή του Συνδέσμου Ελλήνων Βατραχανθρώπων, του Λιμενικού Σώματος και του Κεντρικού Λιμεναρχείου Πειραιά, του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, του Ε.Κ.Α.Β., καθώς και του Ναυτικού Ομίλου Ελλάδος και του Συλλόγου Ερασιτεχνών Αλιέων Πειραϊκής «Ο Άγιος Νικόλαος».

Η τοποθέτηση της σημαίας έχει πλέον εξελιχθεί σε καθιερωμένο θεσμό για την πόλη, υπογραμμίζοντας τη διαχρονική σχέση του Πειραιά με την ιστορική μνήμη και το γαλάζιο του Αιγαίου.