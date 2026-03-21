Ιρανικός πύραυλος έπληξε το νότιο Ισραήλ, σημαίνοντας νέα κλιμάκωση στην ήδη τεταμένη κατάσταση στη Μέση Ανατολή. Σύμφωνα με πληροφορίες, μετά την εκτόξευση πυραύλου κατά της πόλης Ντιμόνα, η Τεχεράνη προχώρησε σε νέα επίθεση, με τον πύραυλο να καταλήγει στην πόλη Αραντ.

Η πόλη Αραντ βρίσκεται περίπου 25 χιλιόμετρα βορειοανατολικά της Ντιμόνα, όπου βρίσκεται το στρατηγικής σημασίας Κέντρο Πυρηνικής Έρευνας της Νεγκέβ Σιμόν Πέρες. Το κέντρο αυτό, σύμφωνα με διεθνή δημοσιεύματα, θεωρείται ότι εμπλέκεται στην παραγωγή πυρηνικών όπλων εδώ και δεκαετίες.

Πληροφορίες για τη λειτουργία του πυρηνικού κέντρου παραμένουν ελάχιστες, καθώς το Ισραήλ διατηρεί αυστηρή μυστικότητα γύρω από τις δραστηριότητές του. Το συγκρότημα απέχει περίπου 13 χιλιόμετρα από την πόλη Ντιμόνα.

Το Ισραήλ ακολουθεί πολιτική «στρατηγικής αμφισημίας» σχετικά με το πυρηνικό του οπλοστάσιο, αποφεύγοντας να επιβεβαιώσει ή να διαψεύσει την κατοχή πυρηνικών όπλων.

Η νέα ιρανική πυραυλική επίθεση στην περιοχή της Ντιμόνα σημειώθηκε την ίδια περίοδο με τα αμερικανικά πλήγματα κατά του ιρανικού πυρηνικού συμπλέγματος της Νατάνζ, γεγονός που εντείνει τις ανησυχίες για περαιτέρω αποσταθεροποίηση.

Σύμφωνα με τις υπηρεσίες Πρώτων Βοηθειών, 70 άνθρωποι τραυματίστηκαν κατά το δεύτερο αυτό πλήγμα. Οι πρώτες εικόνες που μεταδόθηκαν από τα τοπικά μέσα ενημέρωσης δείχνουν εκτεταμένες ζημιές σε κατοικημένες περιοχές.