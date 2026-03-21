Ο Μόντο Ντουπλάντις παραμένει ασταμάτητος. Παρά τις μεγάλες προσπάθειες του Εμμανουήλ Καραλή, ο Σουηδός πρωταθλητής κατέκτησε ακόμη ένα χρυσό μετάλλιο στην εκπληκτική του καριέρα.

Ο Ντουπλάντις κατέκτησε για τέταρτη συνεχόμενη φορά το χρυσό στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα κλειστού στίβου, αυξάνοντας τη συλλογή του σε 23 χρυσά μετάλλια σε όλες τις διοργανώσεις και ηλικιακές κατηγορίες.

Ο Καραλής προσπάθησε να τον πιέσει, ανεβάζοντας τον πήχη στα 6,20 μ. και στη συνέχεια στα 6,25 μ., αλλά δεν κατάφερε να εκτελέσει ένα άλμα που θα τον απείλησε περισσότερο.

Ο Ντουπλάντις πέρασε με άνεση τόσο τα 6,15 μ. όσο και τα 6,25 μ., επιβεβαιώνοντας για άλλη μία φορά την απόλυτη κυριαρχία του στο άλμα επί κοντώ.

