Συγκινητικός Καραλής: «Έχω την αγάπη όλης της Ελλάδας, βράζει το αίμα μου» (vid)
Δείτε τις πρώτες δηλώσεις του Εμμανουήλ Καραλή μετά την κατάκτηση του αργυρού μεταλλίου στο Παγκόσμιο κλειστού στίβου του Τόρουν. Αναλυτικά οι δηλώσεις του Εμμανουήλ Καραλή «Είναι απίστευτο. Τώρα το συνειδητοποιώ. Μέσα σε τρία χρόνια έχουν αλλάξει όλα. Ο πατέρας μου μπήκε στο τιμ μου, μαζί με τους Πομάνσκι, τον Στσεπάνσκι και τον Μίλτο. Με άλλαξαν […]
Ντουπλάντις ο «άπιαστος»: 4ο συνεχόμενο χρυσό σε Παγκόσμιο κλειστού και 23ο συνολικά
Ο Μόντο Ντουπλάντις παραμένει ασταμάτητος. Παρά τις μεγάλες προσπάθειες του Εμμανουήλ Καραλή, ο Σουηδός πρωταθλητής κατέκτησε ακόμη ένα χρυσό μετάλλιο στην εκπληκτική του καριέρα. Ο Ντουπλάντις κατέκτησε για τέταρτη συνεχόμενη φορά το χρυσό στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα κλειστού στίβου, αυξάνοντας τη συλλογή του σε 23 χρυσά μετάλλια σε όλες τις διοργανώσεις και ηλικιακές κατηγορίες. Ο Καραλής […]
Συνεχίζει να γράφει ιστορία ο Καραλής – Τα μετάλλιά του σε επίπεδο ανδρών
Ο Εμμανουήλ Καραλής κατέκτησε για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά το ασημένιο μετάλλιο σε Παγκόσμιο Πρωτάθλημα κλειστού στίβου, τερματίζοντας δεύτερος στο Τορούν το 2026, όπως είχε κάνει και στη Ναντζίνγκ την προηγούμενη σεζόν. Στον εντυπωσιακό τελικό του επί κοντώ, όπου πρωταγωνίστησε μαζί με τον Μόντο Ντουπλάντις, ο Έλληνας αθλητής σημείωσε άλμα στα 6,05 μ., καταλαμβάνοντας τη δεύτερη […]
Η τρομερή στιγμή μετά το τέλος της αναμέτρησης – Ο Ντουπλάντις πήρε αγκαλιά τον «Μανόλο» (vid)
Ο ΜόντοΝτουπλάντις κατέκτησε την πρώτη θέση στον τελικό του άλματος επί κοντώ στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα κλειστού στίβου στο Τορούν της Πολωνίας, εξασφαλίζοντας το χρυσό μετάλλιο με άλμα στα 6,25 μ. Στη δεύτερη θέση βρέθηκε ο Εμμανουήλ Καραλής, ο οποίος πραγματοποίησε εξαιρετική εμφάνιση και πίεσε τον αντίπαλό του μέχρι τέλους. Ο Έλληνας πρωταθλητής επιχείρησε να ξεπεράσει […]