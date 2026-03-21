Ο ΜόντοΝτουπλάντις κατέκτησε την πρώτη θέση στον τελικό του άλματος επί κοντώ στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα κλειστού στίβου στο Τορούν της Πολωνίας, εξασφαλίζοντας το χρυσό μετάλλιο με άλμα στα 6,25 μ.

Στη δεύτερη θέση βρέθηκε ο Εμμανουήλ Καραλής, ο οποίος πραγματοποίησε εξαιρετική εμφάνιση και πίεσε τον αντίπαλό του μέχρι τέλους. Ο Έλληνας πρωταθλητής επιχείρησε να ξεπεράσει τα 6,20 μ., χωρίς επιτυχία, ωστόσο είχε ήδη «κλειδώσει» το ασημένιο μετάλλιο.

Μετά την ολοκλήρωση του αγώνα, ο Ντουπλάντις συνεχάρη τον Καραλή για την προσπάθειά του, δείχνοντας τον θαυμασμό του με μια χαρακτηριστική κίνηση σεβασμού, πριν οι δύο αθλητές αγκαλιαστούν. Οι δυο τους, που διατηρούν φιλικές σχέσεις, πανηγύρισαν μαζί την επιτυχία τους, έχοντας στις πλάτες τους τις σημαίες των χωρών τους.

Δείτε το στιγμιότυπο