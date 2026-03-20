Ποινή μίας αγωνιστικής επέβαλε ο ΕΣΑΚΕ στον Εβάν Φουρνιέ για το περιστατικό που σημειώθηκε στην αναμέτρηση του Ολυμπιακού με τον Πανιώνιο στη Γλυφάδα. Αυτό σημαίνει πως ο Γάλλος γκαρντ θα απουσιάσει από το μεγάλο ντέρμπι απέναντι στον Παναθηναϊκό στις 30 Μαρτίου.

Η τιμωρία προέκυψε λόγω της έντασης που δημιουργήθηκε με φίλαθλο των court seats, με τον Φουρνιέ να αντιδρά σε λεκτική επίθεση και να αποβάλλεται από τους διαιτητές.

Παράλληλα, πρόστιμο επιβλήθηκε και στον προπονητή των «ερυθρόλευκων», Γιώργο Μπαρτζώκα, λόγω της έντασης που ακολούθησε μετά το τέλος της αναμέτρησης, όταν και δέχτηκε υβριστικά συνθήματα από οπαδούς.

Το περιστατικό στη Γλυφάδα άφησε… ουρά, με τις αποφάσεις του Αθλητικού Δικαστή να επηρεάζουν άμεσα τα πλάνα του Ολυμπιακού, ενόψει του ντέρμπι με τον «αιώνιο» αντίπαλο.