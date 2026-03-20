Σοβαρό πλήγμα για τη Γκρέμιο, καθώς ο Μάρλον υπέστη σοβαρό τραυματισμό στον αστράγαλο και αναμένεται να μείνει εκτός δράσης για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Ο αγώνας απέναντι στη Βιτόρια, που βρήκε τη Γκρέμιο νικήτρια με 2-0 στο πρωτάθλημα Βραζιλίας, στιγματίστηκε από τον σοκαριστικό τραυματισμό του Μάρλον.

Ο 28χρονος αμυντικός τραυματίστηκε σε σύγκρουση με αντίπαλο, όταν έπεσε άτσαλα με όλο του το βάρος πάνω στον δεξιό του αστράγαλο. Η πτώση στο χορτάρι είχε σοβαρές συνέπειες για τον ίδιο, καθώς υπέστη κάταγμα και ταυτόχρονα ρήξη συνδέσμων.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα από τη Βραζιλία, η απουσία του αναμένεται να διαρκέσει τουλάχιστον οκτώ μήνες, γεγονός που αποτελεί σημαντικό πλήγμα για την ομάδα του.