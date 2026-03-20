Ο ΠΑΟΚ μπαίνει στην τελική ευθεία της κανονικής διάρκειας της Super League, με το βλέμμα στραμμένο στην εκτός έδρας αναμέτρηση απέναντι στον ΝΠΣ Βόλο, σε ένα παιχνίδι που δεν κρίνει μόνο βαθμούς, αλλά και τη διαχείριση του ρόστερ ενόψει των απαιτητικών play offs.

Η ομάδα του Ραζβάν Λουτσέσκου καλείται να ισορροπήσει ανάμεσα στο αποτέλεσμα και την αποφυγή απωλειών, καθώς αρκετοί ποδοσφαιριστές βρίσκονται στο όριο τιμωρίας. Συγκεκριμένα, οι Ντέγιαν Λόβρεν, Τάισον, Μαντί Καμαρά, Χρήστος Ζαφείρης, Αλεσάντρο Μπιάνκο και Αντώνης Τσιφτσής είναι «κιτρινισμένοι» και με μία ακόμη κάρτα θα χάσουν την πρεμιέρα των play offs, γεγονός που αυξάνει τον βαθμό επικινδυνότητας της αναμέτρησης στο Πανθεσσαλικό.

Ωστόσο, υπάρχουν και δύο περιπτώσεις που δεν απασχολούν πλέον την τεχνική ηγεσία όσον αφορά το συγκεκριμένο ρίσκο. Ο Αντρίγια Ζίβκοβιτς, που ήδη έχει επιβαρυνθεί με πέντε κίτρινες κάρτες και θα αντιμετώπιζε τον κίνδυνο τιμωρίας δύο αγωνιστικών σε περίπτωση νέας, δεν θα αγωνιστεί στο ματς με τον Βόλο. Το ίδιο ισχύει και για τον Γιώργο Γιακουμάκη.

Η απουσία των δύο παικτών από τη συγκεκριμένη αναμέτρηση έρχεται λόγω των προβλημάτων τραυματισμού που αντιμετωπίζουν, όμως με δεδομένο το γεγονός πως είναι στο όριο, δεν αποκλείεται ο Ραζβάν Λουτσέσκου να λειτουργούσε προστατευτικά και να τους άφηνε εκτός αρχικής ενδεκάδας – αν τους είχε διαθέσιμους – για να μειώσει τον κίνδυνο απουσίας τους στο ξεκίνημα των play offs. Θα ήταν μια κίνηση που θα έδινε τη δυνατότητα στον Λουτσέσκου να σχεδιάσει με μεγαλύτερη ασφάλεια το πλάνο του για τα play offs, διατηρώντας σημαντικά «όπλα» διαθέσιμα.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο ΠΑΟΚ καλείται να παρουσιαστεί σοβαρός και αποτελεσματικός απέναντι στον Βόλο, αποφεύγοντας παράλληλα περιττές κάρτες που θα μπορούσαν να επηρεάσουν την αγωνιστική του εικόνα στη συνέχεια. Η ισορροπία ανάμεσα στο αποτέλεσμα και τη διαχείριση αποτελεί το μεγάλο ζητούμενο, με τον Δικέφαλο να θέλει να μπει στα play offs με το καλύτερο δυνατό «πακέτο» διαθέσιμων επιλογών.

Στην Ολλανδία, μια σεζόν που κύλησε σχεδόν ιδανικά για τον Σόλα Σορετίρε, που αγωνιζόταν με τη μορφή δανεισμού στην Τσβόλε με την οποία είχε 6 γκολ και μια ασίστ, τελείωσε άδοξα καθώς υπέστη ρήξη έσω πλαγίου που θα τον αφήσει εκτός δράσης για 4 με 6 μήνες.