Ο ρόλος της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στην περιφερειακή ανάπτυξη ετέθη στο επίκεντρο του διαλόγου, στο πλαίσιο του 4oυ Φόρουμ για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη που πραγματοποιήθηκε στις 19 και 20 Μαρτίου 2026, στην Αλεξανδρούπολη.

Ο Χριστόδουλος Τοψίδης, Περιφερειάρχης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, έθεσε ως κυρίαρχο στόχο των τοπικών αρχών το «να κρατήσουμε τους νέους ανθρώπους, να έχουν δουλειές και να διαθέτουν φθηνή στέγαση». Προς αυτήν την κατεύθυνση, εξήγησε ότι δουλεύουμε στοχευμένα τα διαθέσιμα χρηματοδοτικά εργαλεία, με βασικό όραμα την ανάπτυξη, τις θέσεις εργασίας και τη μετατροπή της Περιφέρειας σ’ ένα προορισμό. Τα έργα, συνέχισε, θέλουμε να λειτουργούν πολλαπλασιαστικά, να βελτιώνουν τις συνθήκες διαβίωσης και να έχουν πολλαπλασιαστικό πρόσημο.

Προς αυτήν την κατεύθυνση, υπογράμμισε τη σημασία των στοχευμένων προσκλήσεων, οι οποίες θα απαντούν στις ανάγκες του σήμερα και του αύριο -όχι του χθες. Επίσης, τόνισε τη χρησιμότητα για μια μόνιμη διαβούλευση, ώστε να επιλύονται τα όποια προβλήματα. Δεν είναι τυχαίο, όπως αποκάλυψε, ότι στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης η χρηματοδότηση προς την πρωτοβάθμια αυτοδιοίκηση είναι κατά 10% περισσότερη σε σχέση με τον μέσο όρο της Ελλάδας. Εκτίμησε δε, ότι μόνο αν έχουμε πολλά έργα ταυτόχρονα μπορούμε να δούμε πραγματική βελτίωση και ανάπτυξη, γι’ αυτό τον λόγο είναι πολύ σημαντικά αυτά να υλοποιούνται στο σωστό χρονικό διάστημα.

Την ίδια στιγμή, ο Ιωάννης Ανδρουλάκης, Πρόεδρος του Πράσινου Ταμείου, αναφέρθηκε στην ταυτότητα του ταμείου, το οποίο αποτελεί έναν περιβαλλοντικό οργανισμό με αναπτυξιακό μοχλό. Έχουμε, όπως υποστήριξε, αρκετούς πόρους με όρους ανταποδοτικότητας, καθώς στηρίζουμε τη δράση με μετρήσιμα αποτελέσματα. Η στόχευση αφορά τρεις πυλώνες -το φυσικό περιβάλλον, την προστασία των δασών και την απόδοση των ισοδύναμων.

Πρόσθεσε δε, ότι κυρίως υποστηρίζουμε τις απαλλοτριώσεις με στόχο τη δημιουργία κοινόχρηστων χώρων. «Δεν υποστηρίζουμε έργα υποδομής, αλλά έργα περιβάλλοντος, να απελευθερώνουμε χώρους», σημείωσε επιπρόσθετα. Σ’ αυτό το σημείο εξήρε την ευελιξία του ταμείου, η οποία απορρέει από το γεγονός ότι οι πόροι είναι εθνικοί και όχι ευρωπαϊκοί.

Ο Στράτος Κοντός, Δήμαρχος Ξάνθης, ξεκαθάρισε ότι η περιοχή έχει αρκετές δυνατότητες, αλλά αυτό απαιτεί σχέδιο. Δεν γίνεται οι δήμοι να τρέχουν πίσω από τα προγράμματα. Το βασικό είναι να υπάρχει ένα ξεκάθαρο πλάνο, ώστε να μπορείς να αντλήσεις τα απαιτούμενα κεφάλαια και να έχεις αποτελέσματα, εξήγησε, μεταξύ άλλων. Παράλληλα, τάχθηκε υπέρ της ακόμη μεγαλύτερης αποκέντρωσης, ώστε να βελτιωθούν οι χρόνοι. «Άλλο είναι ένας οργανισμός να διαχειρίζεται 300 αιτήσεις και άλλο είναι να διαχειρίζεται 30 αιτήσεις», σχολίασε, ενδεικτικά.

Από την πλευρά του, ο Αδαμάντιος Παπαδόπουλος, Δήμαρχος Ορεστιάδας, έκανε λόγο για τρία επίπεδα δράσεων, για τα οποία ο δήμος συνεργάζεται για την αξιοποίηση των χρηματοδοτικών εργαλείων. Το πρώτο σχετίζεται με τη βελτίωση της καθημερινότητας. Δηλαδή «να κάνουμε τις πόλεις μας ελκυστικές, ώστε οι άνθρωποι να μένουν με ευχαρίστηση και όχι αναγκαστικά».

Ως παράδειγμα επικαλέστηκε τη βελτίωση των δρόμων, την αλλαγή των φωτιστικών σωμάτων, την ανάπλαση των εισόδων της πόλης κ.α. Το δεύτερο αφορά τη συνεργασία με περιφέρεια και κυβέρνηση για ζητήματα υποδομών, όπως είναι τα αρδευτικά έργα, οι οδικές συνδέσεις, ο σιδηρόδρομος κ.α. Το τρίτο συνδέεται με την καταγραφή των πλεονεκτημάτων της περιοχής, ώστε αυτά να επικοινωνηθούν και να συμβάλλουν στην προσέλκυση επενδυτών.

Τέλος, ο Παναγιώτης Καλακίκος, Δήμαρχος Σουφλίου, υποστήριξε ότι χρειάζεται ωριμότητα από πλευράς των δήμων στη διαχείριση της χρηματοδότησης. Πρέπει να είμαστε έτοιμοι με οργανωμένες προτάσεις για να δεχθούμε τη βοήθεια του κράτος, σημείωσε χαρακτηριστικά, τονίζοντας ότι όσες προτάσεις υποβάλαμε εγκρίθηκαν κανονικά, καθώς συνοδεύονταν από ώριμες μελέτες.

«Μπορεί να υπάρχει γραφειοκρατία και καθυστερήσεις, αλλά πρέπει να πούμε ότι υπάρχει ανθρώπινη συμπεριφορά και συνεργασία», πρόσθεσε. Σε άλλο σημείο της συζήτησης παρατήρησε ότι ο πρωτογενής τομέας δέχεται απανωτά χτυπήματα και ο Δήμος Σουφλίου στηρίζεται σ’ αυτόν. «Ελπίζουμε ότι με τα έργα θα αλλάξουμε την εικόνα […] Τα έργα δημιουργούν την ελπίδα και την αισιοδοξία», ανέφερε, επαναλαμβάνοντας το πάγιο αίτημα για τη δημιουργία πανεπιστημιακού τμήματος στον δήμο.

Τον συντονισμό της συζήτησης έκανε η Κατερίνα Καλεντερίδου, Δημοσιογράφος στο DELTA TV.

