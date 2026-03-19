Ο Πρόεδρος της Ρωσίας Βλαντίμιρ Πούτιν απέστειλε μήνυμα προς τον Ανώτατο Ηγέτη του Ιράν, Μοτζταμπά Χαμενεΐ, μετά τη δολοφονία του αρχηγού ασφαλείας του Ιράν, Αλί Λαριτζανί.

Σύμφωνα με το ρωσικό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων TASS, ο Πούτιν μετέφερε τα συλλυπητήριά του για τη δολοφονία του Λαριτζανί, σημειώνοντας ότι ο Ρώσος πρόεδρος είχε συναντηθεί «επανειλημμένα» με τον Λαριτζανί.

«Η λαμπρή μνήμη του ως ενός αληθινού φίλου της χώρας μας, που συνέβαλε σημαντικά στην ανάπτυξη της συνολικής στρατηγικής συνεργασίας μεταξύ Μόσχας και Τεχεράνης, θα παραμείνει στις καρδιές μας», ανέφερε ο Πούτιν στο μήνυμά του.