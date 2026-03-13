Ο πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν συζήτησε με τα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας της Ρωσίας την λήψη μέτρων που απαιτούνται για να προστατευθούν οι κρίσιμης σημασίας υποδομές, ανακοίνωσε σήμερα το Κρεμλίνο, μετά τις συνεχείς ουκρανικές επιθέσεις που έπληξαν ένα σημαντικό στρατιωτικό εργοστάσιο μεταξύ άλλων στόχων.

Ο Πούτιν ζήτησε στην εισαγωγική του ομιλία, από τον αναπληρωτή πρωθυπουργό Αλεξάντερ Νόβακ, τον υπουργό Μεταφορών Βιτάλι Σαβελίγιεφ και τον υπουργό Κατασκευών Ιρέκ Φαϊζούλιν να αναφέρουν τα προτεινόμενα μέτρα, ενώ η συνέχεια της συνεδρίασης δεν μεταδόθηκε δημόσια.

Η Ουκρανία είχε ανακοινώσει στις 10 Μαρτίου ότι χρησιμοποίησε βρετανικούς πυραύλους Storm Shadow για να πλήξει το εργοστάσιο που παράγει ημιαγωγικές συσκευές και ενσωματωμένα μικροτσίπ στην πόλη του Μπριάνσκ, που απέχει μόλις 100 χιλιόμετρα από τα σύνορα της Ουκρανίας.

Μετά την επίθεση, από την οποία σκοτώθηκαν έξι άτομα, ορισμένοι Ρώσοι πολεμικοί μπλόγκερς εξέφρασαν την έκπληξη τους για το γεγονός ότι μια τόσο κρίσιμη τοποθεσία για την κάλυψη των αναγκών της Ρωσίας στο πεδίο της μάχης δεν είχε εκκενωθεί κατά τη διάρκεια τεσσάρων ετών πολέμου και λειτουργούσε εντός της εμβέλειας ουκρανικών πυραύλων.

Στις 25 Φεβρουαρίου, τα ουκρανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη έπληξαν ένα χημικό εργοστάσιο που ανήκει στο εργοστάσιο παραγωγής λιπασμάτων Akron στην πόλη Ντορογκομπούζ, μειώνοντας περίπου κατά 5% την παραγωγή λιπασμάτων της Ρωσίας, λίγο πριν από την κρίση εφοδιασμού που προκλήθηκε από τις επιθέσεις ΗΠΑ-Ισραήλ στο Ιράν.

Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε την Πέμπτη, ότι η Ουκρανία προσπάθησε να επιτεθεί σε σταθμό άντλησης που διαχειρίζεται ο πετρελαϊκός κολοσσός Gazprom, που εξάγει φυσικό αέριο μέσω του υποθαλάσσιου αγωγού TurkStream στους ευρωπαίους πελάτες , αλλά η επίθεση ματαιώθηκε.

Στις 2 Μαρτίου, ο σταθμός Τσεσκάρις, ένας σημαντικός τερματικός σταθμός πετρελαίου στα ρωσικά παράλια της Μαύρης Θάλασσας, ανέστειλε την φόρτωση μετά την επίθεση ουκρανικών μη επανδρωμένων αεροσκαφών που δέχθηκε, κατά την οποία τραυματίσθηκαν πέντε άτομα, προκλήθηκαν ζημιές σε 20 κτίρια και πυρκαγιά σ’ έναν τερματικό καυσίμων.

Εν μέσω των αυξανόμενων επιθέσεων, η Ρωσία επιβραδύνει ή θέτει εκτός λειτουργίας το διαδίκτυο μέσω κινητής τηλεφωνίας στην Μόσχα και σε ορισμένες άλλες μεγάλες πόλεις στο πλαίσιο των μέτρων ασφαλείας όπως λέει το Κρεμλίνο.

Τέλος, παρότι αυτού του είδους οι διακοπές έχουν γίνει συνήθεις σε όλη την Ρωσία κατά την διάρκεια του πολέμου στην Ουκρανία, η Μόσχα δεν τις έχει ξαναζήσει σε τέτοια κλίμακα από την έναρξη του πολέμου, με εκατομμύρια ανθρώπους να χάνουν την πρόσβαση σε δημοφιλείς υπηρεσίες όπως χάρτες ή εφαρμογές κλήσης ταξί.