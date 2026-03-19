Στην εισαγωγή δωρεάν ψηφιακού Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας για τους μαθητές της Γ Γυμνασίου, προχωρά το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, όπως ανακοίνωσε η Υπουργός, Σοφία Ζαχαράκη στη Βουλή, στο πλαίσιο της συζήτησης στη Διαρκή Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων του νομοσχεδίου «Ίδρυση Ανώτατης Σχολής Παραστατικών Τεχνών, σύσταση νέας κατηγορίας θέσεων Καλλιτεχνικής Εκπαίδευσης, το πλαίσιο λειτουργίας Ανώτερων Σχολών Καλλιτεχνικής Εκπαίδευσης και Ανώτερων Σχολών Μουσικής Εκπαίδευσης και άλλες ρυθμίσεις».

Για πρώτη φορά, από το σχολικό έτος 2026 – 2027 οι μαθητές της Γ΄ Γυμνασίου θα έχουν τη δυνατότητα να συμμετέχουν δωρεάν στις κρατικές εξετάσεις για μία από τις τέσσερις (4) βασικές ευρωπαϊκές γλώσσες που διδάσκονται στο σχολείο: αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά ή ιταλικά.

Όπως τόνισε η Υπουργός: «Για πρώτη φορά, οι μαθητές και μαθήτριες της Γ΄ Γυμνασίου θα μπορούν να αποκτήσουν χωρίς καμιά επιβάρυνση για τις οικογένειες, ένα αξιόπιστο και αναγνωρισμένο κρατικό πιστοποιητικό γλωσσομάθειας. Παράλληλα εξελίσσουμε το Κρατικό Πιστοποιητικό σε ένα σύγχρονο, ψηφιακό και πλήρως δωρεάν σύστημα πιστοποίησης γλωσσομάθειας, ενισχύοντας την ισότητα των ευκαιριών και την ποιότητα της δημόσιας εκπαίδευσης. Το νέο σύστημα εξετάσεων εισάγει καινοτόμες μεθόδους αξιολόγησης, καθώς βασίζεται σε προσαρμοστικές εξετάσεις μέσω υπολογιστή, αξιοποιεί ενιαίες και επιστημονικά ελεγμένες δεξαμενές θεμάτων, υποστηρίζεται από δίκτυο Κέντρων Ηλεκτρονικών Εξετάσεων σε όλη τη χώρα»

Η εισαγωγή του ψηφιακού Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας αποτελεί, μέρος ενός ευρύτερου συστήματος αξιόπιστης και διαβαθμισμένης πιστοποίησης γνώσεων και δεξιοτήτων των μαθητών και μαθητριών, το οποίο συνδέεται άμεσα με το Εθνικό Απολυτήριο και συμβάλλει στη διαμόρφωση ενός συνεκτικού και δίκαιου πλαισίου αξιολόγησης και πιστοποίησης της σχολικής διαδρομής.

Η Υπουργός υπογράμμισε σχετικά: «με τη νέα αυτή παρέμβαση κάνουμε τη γλωσσομάθεια πιο προσβάσιμη, πιο αξιόπιστη και πραγματικά δωρεάν για όλα τα παιδιά, ενισχύοντας ουσιαστικά τον ρόλο του δημόσιου σχολείου. Παράλληλα, ενισχύουμε τα θεμέλια για την εφαρμογή του Εθνικού Απολυτηρίου».

Η εφαρμογή του μέτρου θα πραγματοποιηθεί σταδιακά, με στόχο τη διασφάλιση της ποιότητας και της αξιοπιστίας του συστήματος: η πιλοτική φάση θα ξεκινήσει στο τέλος του 2026, η γενικευμένη εφαρμογή τοποθετείται στο 2027, ενώ η πλήρης ανάπτυξη σε εθνική κλίμακα προβλέπεται έως το 2030.

Για την καθολική εφαρμογή έχει διασφαλιστεί χρηματοδότηση ύψους 20,8 εκατομμυρίων ευρώ από το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης 2026–2030.