Το ακριβό «τίμημα» του πολέμου στη Μέση Ανατολή πληρώνουν ήδη στην Ελλάδα οι καταναλωτές, με τις τιμές των καυσίμων να έχουν «πετάξει» στα ύψη και ανατιμήσεις να καταγράφονται σχεδόν σε όλη την αλυσίδα υπηρεσιών και προϊόντων στην αγορά, με τους πολίτες να καταγγέλλουν φαινόμενα αισχροκέρδειας.

Οι τιμές των καυσίμων συνεχίζουν να κινούνται σε υψηλά επίπεδα, με τις διαφορές από πρατήριο σε πρατήριο να παραμένουν οριακές και τα περιθώρια εξοικονόμησης για τους καταναλωτές περιορισμένα. Την ίδια ώρα, οι βενζινοπώλες εκφράζουν έντονη ανησυχία, καθώς στη Βόρεια Ελλάδα αυξάνονται τα πρατήρια που κινδυνεύουν με οριστικό λουκέτο. Πολλοί οδηγοί στρέφονται σε γειτονικές αγορές, όπως η Βουλγαρία, αναζητώντας χαμηλότερες τιμές.

Η αγορά παρουσιάζει σύνθετη εικόνα: ορισμένες επιχειρήσεις αδυνατούν να καλύψουν τα λειτουργικά τους έξοδα, ενώ παράλληλα παρατηρούνται φαινόμενα αισχροκέρδειας, διατηρώντας τις τιμές σε ανοδική πορεία.

Οι καταναλωτές κάνουν λόγο για αυξανόμενο κόστος ενέργειας, με τον κίνδυνο ενεργειακής πίεσης να καθίσταται πλέον ορατός, όπως χαρακτηριστικά αναφέρουν.

«Καρφωμένες» στα ύψη οι τιμές στις αντλίες

Σημαντική άνοδος καταγράφεται στις τιμές των καυσίμων, με τη μέση ημερήσια τιμή να παραμένει σε υψηλά επίπεδα πανελλαδικά, επιβαρύνοντας σημαντικά τους οδηγούς.

Στην Αττική η απλή αμόλυβδη φτάνει τα 1,959 ευρώ ανά λίτρο, το diesel κίνησης τα 1,943 ευρώ και το υγραέριο κίνησης τα 1,246 ευρώ. Στη Θεσσαλονίκη, η απλή αμόλυβδη πωλείται προς 1,950 ευρώ, το diesel στα 1,928 ευρώ και το υγραέριο στα 1,251 ευρώ ανά λίτρο.

Ακόμη υψηλότερες τιμές σημειώνονται στο Ηράκλειο Κρήτης, όπου η απλή αμόλυβδη αγγίζει τα 1,998 ευρώ και το diesel τα 1,977 ευρώ, ενώ στη Λέσβο η απλή αμόλυβδη ανέρχεται στα 1,969 ευρώ και το υγραέριο στα 1,242 ευρώ ανά λίτρο.

Τις μεγαλύτερες επιβαρύνσεις καταγράφουν οι Κυκλάδες, με την τιμή της απλής αμόλυβδης να ξεπερνά τα 2 ευρώ και να φτάνει τα 2,063 ευρώ ανά λίτρο, ενώ το diesel διαμορφώνεται στα 2,020 ευρώ.

Παράταση πλαφόν έως τέλος Ιουνίου

Σε αυτό το πλαίσιο, πραγματοποιήθηκε συνάντηση του υπουργού Ανάπτυξης Τάκη Θεοδωρικάκου με τους βενζινοπώλες. Σύμφωνα με πληροφορίες, απομακρύνεται το ενδεχόμενο απεργίας που θα οδηγούσε σε κλείσιμο πρατηρίων. Ο κ. Θεοδωρικάκος δήλωσε πως «ξεκαθαρίστηκε πλήρως ότι το μέτρο, το οποίο ασφαλώς είναι σκληρό για τους επιχειρηματίες του κλάδου, έχει ημερομηνία λήξης και είναι προσωρινό, μέχρι τις 30 Ιουνίου, για την αντιμετώπιση φαινομένων αισχροκέρδειας». Παράλληλα, ανακοίνωσε ότι κάθε πρατήριο που θα τοποθετήσει τα συστήματα εισροών-εκροών εντός προθεσμίας θα λάβει voucher ύψους 3.000 ευρώ.

Ανατιμήσεις σε βασικά προϊόντα

Αυξήσεις σημειώνονται και σε βασικά αγαθά, όπως τρόφιμα, απορρυπαντικά, χαρτικά, ποτά και αναψυκτικά, επιβαρύνοντας ακόμη περισσότερο τα νοικοκυριά.

Στον κλάδο της αλιείας, το αυξημένο κόστος καυσίμων χαρακτηρίζεται από τους επαγγελματίες ως «χαριστική βολή», καθώς η έξοδος για ψάρεμα καθίσταται πλέον ασύμφορη. Παράλληλα, πολίτες δηλώνουν ότι περιορίζουν ακόμη και βασικές συνήθειες καθημερινής ψυχαγωγίας, όπως η κατανάλωση καφέ.

Μέσα στο γενικευμένο κύμα ακρίβειας, υπάρχουν καταγγελίες για αυξήσεις ακόμη και σε ηλεκτρονικά είδη, με την τάση των ανατιμήσεων να επεκτείνεται σε ολοένα και περισσότερους τομείς.

Αυξήσεις έως 27% στα αεροπορικά εισιτήρια

Σημαντικές ανατιμήσεις παρατηρούνται και στα αεροπορικά εισιτήρια ενόψει του Πάσχα του 2026, με τις τιμές να εμφανίζονται έως και 27% υψηλότερες, ως συνέπεια της αύξησης στο πετρέλαιο.

Για ταξίδια με αναχώρηση τη Μεγάλη Παρασκευή (10 Απριλίου) και επιστροφή τη Δευτέρα του Πάσχα (13 Απριλίου), οι τιμές έχουν διαφοροποιηθεί αισθητά σε σχέση με τα τέλη Φεβρουαρίου. Στη γραμμή Αθήνα – Θεσσαλονίκη, ένα εισιτήριο που κόστιζε 135 ευρώ πλέον κυμαίνεται μεταξύ 150 και 155 ευρώ.

Ακόμη μεγαλύτερη αύξηση σημειώνεται στη γραμμή Αθήνα – Κέρκυρα, όπου το εισιτήριο από 195 ευρώ έχει φτάσει στα 230 ευρώ. Στην Αθήνα – Ρόδος, το κόστος από 150 ευρώ ανέρχεται στα 185-190 ευρώ, ενώ στη γραμμή Αθήνα – Πάρος η τιμή έχει αυξηθεί από 200 σε 255 ευρώ, καταγράφοντας μία από τις πιο έντονες ανατιμήσεις της περιόδου.