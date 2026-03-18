Άγαλμα του Ιησού Χριστού ύψους 16 μέτρων τοποθετήθηκε πρόσφατα στα σύνορα της Συρίας με τον Λίβανο, προκαλώντας το ενδιαφέρον των κατοίκων και των επισκεπτών της περιοχής.

Το εντυπωσιακό έργο δεσπόζει στο αποκαλούμενο Βουνό του Σταυρού στην περιοχή Αλ Κάα και έχει τοποθετηθεί έτσι ώστε να «κοιτάζει» προς την κοιλάδα Μπεκάα. Στην ίδια περιοχή είχαν σημειωθεί το 2016 σφοδροί βομβαρδισμοί από το Ισλαμικό Κράτος.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του τοπικού δήμου, το άγαλμα δημιουργήθηκε χάρη στη δωρεά του κατοίκου Φάντι Ελίας Αουάντ. Σκοπός του ήταν να αποτελέσει διαρκές σύμβολο πίστης και αντοχής για μια κοινότητα που έχει βιώσει μεγάλες δοκιμασίες τα τελευταία χρόνια.

«Από εκεί που κάποτε υπήρχε φόβος και αίμα, τώρα υπάρχει ένα σύμβολο αγάπης και ελπίδας», αναφέρεται χαρακτηριστικά στην ανακοίνωση του συριακού δήμου, υπογραμμίζοντας το μήνυμα ειρήνης που συνοδεύει την πρωτοβουλία.

