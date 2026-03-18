Η νόσος MASH είναι μια σοβαρή μεταβολική διαταραχή του ήπατος, που εμφανίζεται κυρίως σε άτομα με παχυσαρκία, σακχαρώδη διαβήτη τύπου 2, υπέρταση ή μεταβολικό σύνδρομο. Η έγκαιρη διάγνωσή της είναι κρίσιμη τόσο για την πρόληψη όσο και για την αποτελεσματική αντιμετώπισή της. Η μελέτη προληπτικού ελέγχου GRIPonMASH (screening study – μη παρεμβατική) από το Χαροκόπειεο Πανεπιστήμιιο, επικεντρώνεται στη στρατολόγηση ατόμων που πληρούν συγκεκριμένα κριτήρια, με σκοπό τη διερεύνηση των παραγόντων κινδύνου εμφάνισης της νόσου.

Πιο συγκεκριμένα, το πρόγραμμα απευθύνεται σε άτομα ηλικίας 18-75 ετών με:

υπέρταση ή/και

σακχαρώδη διαβήτη τύπου 2 ή/και

αυξημένο σωματικό βάρος ή/και

συνδυασμό αυτών (μεταβολικό σύνδρομο).

Κριτήριο αποκλεισμού: υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ (περισσότερα από 2-3 ποτά/ημέρα).

Οι συμμετέχοντες θα λάβουν χωρίς οικονομική επιβάρυνση:

Αιμοληψία για έλεγχο ηπατικών βιοδεικτών

Ελαστογραφία ήπατος (μη επεμβατική, ανώδυνη μέθοδος)

Καθοδήγηση και συμβουλευτική από εξειδικευμένους ιατρούς και διαιτολόγους-διατροφολόγους.

Μέχρι σήμερα, περισσότεροι από 730 ενδιαφερόμενοι έχουν ήδη λάβει μέρος στη μελέτη, γεγονός που επιβεβαιώνει τη σημασία της ενημέρωσης και της πρόληψης σε θέματα δημόσιας υγείας. Παράλληλα, ιδιαίτερα σημαντική υπήρξε και η ανταπόκριση των Δήμων, οι οποίοι έχουν δείξει μεγάλο ενδιαφέρον και διάθεση συνεργασίας, συμβάλλοντας ενεργά στη διάδοση και υλοποίηση της δράσης.

Επιστημονικός Υπεύθυνος: Γεώργιος Δεδούσης, Καθηγητής Μοριακής Γενετικής και Διατροφογενετικής

Ερευνητική ομάδα: Ευαγγελία Μέντσιου-Νικολάου, Κλειώ Σάντα

Επικοινωνία για πληροφορίες/ραντεβού: grip.hua@gmail.com, 6981982648, 6985599481

Τοποθεσία: Ελευθερίου Βενιζέλου 70, Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο, Καλλιθέα