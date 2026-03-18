Κοινωνικό leasing ηλεκτρικών αυτοκινήτων φέρνει η κυβέρνηση, δίνοντας τη δυνατότητα σε ευάλωτα νοικοκυριά να αποκτήσουν πρόσβαση σε οχήματα μηδενικών ρύπων με μίσθωμα έως 150 ευρώ τον μήνα.

Σύμφωνα με τα στοιχεία, παρουσιάστηκαν 25 δράσεις συνολικού ύψους 5,3 δισ. ευρώ, οι οποίες στοχεύουν στη στήριξη ευάλωτων νοικοκυριών και μικρών επιχειρήσεων. Οι παρεμβάσεις αφορούν την ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίων, τη στέγαση και τις πράσινες μεταφορές.

Το πρόγραμμα κοινωνικού leasing

Μία από τις πιο χαρακτηριστικές δράσεις είναι το κοινωνικό leasing, μέσω του οποίου ευάλωτα νοικοκυριά θα επιδοτούνται για τη μίσθωση ηλεκτρικών ΙΧ με χαμηλό μίσθωμα, που δεν θα ξεπερνά τα 150 ευρώ μηνιαίως.

Το πρόγραμμα προβλέπει τη συμμετοχή 12.500 μεταφορικά ευάλωτων νοικοκυριών. Η μέση επιδότηση ανά δικαιούχο ανέρχεται σε 13.000 ευρώ για τέσσερα έτη μίσθωσης, με προσαύξηση 2.000 ευρώ για άτομα με αναπηρία. Επιπλέον, χορηγούνται 500 ευρώ για την αγορά οικιακού φορτιστή.

Οι ωφελούμενοι θα έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν το μοντέλο ηλεκτρικού αυτοκινήτου που επιθυμούν, μέσα από δημόσια αναρτημένη λίστα επιλέξιμων μοντέλων. Στη λίστα θα περιλαμβάνονται τα πιο οικονομικά ηλεκτρικά αυτοκίνητα που κυκλοφορούν στην αγορά.

Παράδειγμα κόστους

Για παράδειγμα, εάν ένας δικαιούχος επιλέξει όχημα με συνολικό μίσθωμα 20.000 ευρώ για τέσσερα χρόνια, θα λάβει επιδότηση 13.000 ευρώ συν 500 ευρώ για τον φορτιστή. Έτσι, το ποσό που θα πληρώσει στην τετραετία διαμορφώνεται σε 7.000 ευρώ, δηλαδή περίπου 145 ευρώ τον μήνα.

Τύποι νοικοκυριών – Εισοδηματικό όριο