Η παρουσία του Γιώργου Αθανασιάδη στις Σέρρες δεν αποδείχθηκε για πρώτη φορά καθοριστική για τον Άρη. Και αν κρίνει κανείς από όσα έχει δείξει μέχρι τώρα, δύσκολα θα είναι και η τελευταία.

Ο Μακεδόνας τερματοφύλακας αποτελεί συχνά το «δίχτυ ασφαλείας» της ομάδας, ειδικά σε δύσκολες αγωνιστικές συνθήκες όπως αυτές κόντρα στον Πανσερραϊκό. Μετά την αποβολή του Άλβαρο Τεχέρο, ο Αθανασιάδης κράτησε τον Άρη όρθιο και ουσιαστικά συνέβαλε καθοριστικά στον βαθμό που πήρε η ομάδα.

Οι αριθμοί που δείχνουν την αξία του

Τους τελευταίους μήνες ο Αθανασιάδης έχει καθιερωθεί κάτω από τα δοκάρια του Άρη, αφήνοντας πίσω του τόσο τον ανταγωνισμό με τον Σωκράτη Διούδη όσο και την κριτική που δέχθηκε από νωρίς.Τα στατιστικά επιβεβαιώνουν τη σταθερότητά του. Σε 19 συμμετοχές μετρά εννέα clean sheets, με τα έξι να έρχονται σε 12 αγώνες πρωταθλήματος. Δηλαδή στο 50% των εμφανίσεών του στη Super League.

Παράλληλα, καταγράφει ποσοστό επιτυχημένων επεμβάσεων 75,6%, επίδοση που τον φέρνει στην 4η θέση της σχετικής λίστας, πίσω από τον Τσιφτσή (81%), τον Τζολάκη (79,2%) και τον Στρακόσια (77,3%).Συνολικά έχει πραγματοποιήσει 31 αποκρούσεις, ενώ βρίσκεται στη 2γ θέση σε γκολ που έχει αποτρέψει, με μέσο όρο 4,5.

Στοιχεία που δείχνουν πόσο σημαντικός έχει γίνει για την ομάδα της Θεσσαλονίκης, την ώρα που απομένουν περίπου δύο μήνες για τη λήξη του συμβολαίου του.Οι εμφανίσεις του έμπειρου τερματοφύλακα έχουν ήδη δώσει λόγους στον Άρη να εξετάσει σοβαρά την παραμονή του. Μάλιστα, πριν από λίγο καιρό είχε γίνει μια πρώτη διερευνητική επαφή ανάμεσα στις δύο πλευρές. Η πρόθεση φαίνεται να υπάρχει και μέχρι το τέλος της σεζόν αναμένεται να ξεκαθαρίσει το τοπίο.