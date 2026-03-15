Ο Μιχάλης Γρηγορίου είχε για… πάτημα την βελτιωμένη εικόνα του Άρη στα πρώτα δύο ματς επί των ημερών του. Κάτι που δεν συνεχίστηκε κόντρα στις Σέρρες και δεν άρεσε καθόλου στον Έλληνα τεχνικό.

Η ομάδα επέστρεψε στις γνωστές της δυσκολίες, κυρίως στο κομμάτι της αποτελεσματικότητας. Σε συνδυασμό με το διαχρονικό πρόβλημα στο σκοράρισμα, το αποτέλεσμα θα μπορούσε να είναι ακόμη και αρνητικό, αν δεν βρισκόταν σε καλή κατάσταση ο Γιώργος Αθανασιάδης,.

Ο Έλληνας τεχνικός, για πρώτη φορά επέλεξε να ανεβάσει τους τόνους στην προπόνηση σήμερα στο Ρύσιο, ζητώντας περισσότερα από τους ποδοσφαιριστές του.

«Ήρθε η ώρα, έστω και τώρα, να αναλάβετε τις ευθύνες σας. Σας αρέσει αυτή η κατάσταση; Εμένα σίγουρα όχι. Πρέπει να προσπαθήσετε περισσότερο, να παίξετε καλύτερα. Είστε καλύτεροι από αυτό που δείχνετε, αλλά πρέπει να το αποδείξετε και να κερδίσουμε την άλλη εβδομάδα τον ΟΦΗ», ανέφερε χαρακτηριστικά στους παίκτες του.

Τα βήματα προς τα πίσω στην απόδοση της ομάδας ανάγκασαν τον Γρηγορίου να πατήσει… γκάζι, προσπαθώντας να αφυπνίσει τους ποδοσφαιριστές του και να προκαλέσει αντίδραση πριν από το φινάλε της κανονικής διάρκειας του πρωταθλήματος. Κάτι που θα συνεχίσει καθ’ όλη τη διάρκεια της εβδομάδας που ξεκινάει από αύριο και με φόντο το ματς της επόμενης Κυριακής (22/03).