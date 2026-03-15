Οι επιτυχίες του Παναθηναϊκού και της ΑΕΚ στις ευρωπαϊκές τους αναμετρήσεις έδωσαν σημαντική ώθηση στην Ελλάδα στη βαθμολογία της UEFA, μειώνοντας αισθητά την απόσταση από την Τσεχία στη μάχη για τη 10η θέση.

Αρχικά, ο Παναθηναϊκός επικράτησε με 1-0 της Μπέτις στο ΟΑΚΑ για τη φάση των «16» του Europa League, αποκτώντας προβάδισμα πρόκρισης ενόψει της ρεβάνς στην Ισπανία. Λίγο αργότερα, η ΑΕΚ έκανε εντυπωσιακή εμφάνιση στη Σλοβενία, συντρίβοντας την Τσέλιε με 4-0 και βάζοντας γερά θεμέλια για πρόκριση στα προημιτελικά του Conference League.

Τα δύο αυτά αποτελέσματα δεν ενίσχυσαν μόνο τις πιθανότητες πρόκρισης των ελληνικών ομάδων, αλλά βοήθησαν και τη χώρα να πλησιάσει την Τσεχία στη βαθμολογία της UEFA, με τη διαφορά πλέον να έχει μειωθεί σημαντικά. Μάλιστα, σύμφωνα με αναλύσεις δεδομένων, οι πιθανότητες της Ελλάδας να προσπεράσει τους Τσέχους μέχρι το τέλος της σεζόν έχουν αυξηθεί αισθητά.

Στις επαναληπτικές αναμετρήσεις, το μέγιστο κέρδος για την Ελλάδα μπορεί να φτάσει τους 1.100 βαθμούς. Εκτός από τους βαθμούς που προκύπτουν από τα αποτελέσματα των αγώνων, υπάρχουν και μπόνους πρόκρισης: 200 βαθμοί για τον Παναθηναϊκό και 100 για την ΑΕΚ.

Αν η ΑΕΚ επικρατήσει ξανά της Τσέλιε, η Ελλάδα θα προσθέσει 500 βαθμούς στη συγκομιδή της. Από την άλλη πλευρά, ο Παναθηναϊκός μπορεί να προσφέρει 400 βαθμούς ακόμη και με ισοπαλία απέναντι στην Μπέτις, καθώς θα πάρει βαθμούς τόσο από το αποτέλεσμα όσο και από την πρόκριση.

Σε ένα τέτοιο σενάριο, η Ελλάδα θα συγκεντρώσει συνολικά περίπου 900 βαθμούς και στη συνέχεια θα εξαρτάται από τα αποτελέσματα των τσεχικών ομάδων για να δει αν θα καταφέρει να περάσει μπροστά.

Η Σπάρτα Πράγας ηττήθηκε με 2-1 από την Άλκμααρ στο πρώτο παιχνίδι, ενώ η Σίγκμα Όλομουτς έμεινε στο 0-0 με τη Μάιντς. Αν οι δύο τσεχικές ομάδες αποκλειστούν, τότε η Ελλάδα θα έχει σημαντικές πιθανότητες είτε να μειώσει τη διαφορά στο ελάχιστο είτε ακόμη και να προσπεράσει την Τσεχία.

Ακόμη όμως και αν η Ελλάδα παραμείνει ελαφρώς πίσω στη βαθμολογία, η παρουσία δύο ομάδων στις επόμενες φάσεις των διοργανώσεων θα της δώσει σαφές πλεονέκτημα για τη συνέχεια της σεζόν.