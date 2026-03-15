Σαν το μαρτύριο της σταγόνας εξελίσσεται η χρονιά στον Άρη, σε σημείο… ανυπομονησίας να φύγει το επόμενο δίμηνο και να τελειώσει αυτό το μαρτύριο που βιώνουν οι φίλοι των κιτρινόμαυρων.

Μέχρι τότε βέβαια υπάρχει έστω αυτό το… ρημάδι το μίνιμουμ της 5ης θέσης, αλλά για την ώρα ο Άρης δεν έχει καταφέρει καλά-καλά να εξασφαλίσει μαθηματικά την παρουσία του στο 5-8. Κάτι για το οποίο ακόμα κρατάει την τύχη στα χέρια του, αρκεί να κερδίσει τον ΟΦΗ την τελευταία αγωνιστική και δίχως να ενδιαφέρεται για άλλα αποτελέσματα όπως το σημερινό του Βόλου στην Κηφισιά.

Ακόμα και γκέλα με τους Κρητικούς βάζει τον Άρη στα πλέι οφ, με την προϋπόθεση ότι η ομάδα της Μαγνησίας και ο Ατρόμητος δεν θα κάνουν το 2/2 μέχρι την άλλη εβδομάδα. Για αυτό και το τρίποντο κόντρα στους Κρητικούς είναι μονόδρομος για το σύνολο του Μιχάλη Γρηγορίου.

Αρνητικά ρεκόρ… παντού!

Εύκολο να το λες ότι ο Αρης πρέπει να κερδίσει, δύσκολο όμως να το κάνει βάσει της εικόνας του και του αρνητικού σερί που… τρέχει μέσα στο 2026.

Στα δέκα ματς πρωταθλήματος από τον περασμένο Ιανουάριο, οι Θεσσαλονικείς έχουν μόνο μία ήττα. Αυτήν της 31ης Ιανουαρίου στο Αγρίνιο με 1-0. Έκτοτε μετρούν έξι σερί ματς δίχως νίκη, με τελευταίο το χθεσινό στις Σέρρες που παρολίγο να χάσουν εάν δεν ήταν ο Γιώργος Αθανασιάδης.

Ένα ακόμη αρνητικό στοιχείο αφορά την επιθετική παραγωγικότητα της ομάδας. Σε αυτά τα δέκα παιχνίδια ο Άρης σκόραρε στα έξι, πετυχαίνοντας συνολικά επτά γκολ. Ωστόσο, μόνο σε ένα από αυτά κατάφερε να σημειώσει δύο τέρματα, μένοντας τις υπόλοιπες φορές στο ένα.

Δεν είναι τυχαίο, άλλωστε, ότι διαθέτει τη δεύτερη πιο αδύναμη επίθεση του πρωταθλήματος με 20 γκολ, πίσω μόνο από τα 16 του Πανσερραϊκού, ο οποίος δεν αύξησε τον απολογισμό του στο τελευταίο παιχνίδι χάρη στις επεμβάσεις του Γιώργου Αθανασιάδη.

Μάλιστσ χθες ο Άρης είχε μόλις 0,49 xGoals απέναντι στην χειρότερη άμυνα του πρωταθλήματος με 55 γκολ, εμφανώς επηρεασμένος από τις μαζικές αλλαγές στην επίθεση στις οποίες προχώρησε αναγκαστικά ο Γρηγορίου εξαιτίας των απουσιών που είχε να διαχειριστεί.