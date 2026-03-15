Καλεσμένος στην παρέα του MEGA Χαμογέλα και Πάλι ήταν ο ηθοποιός Χρήστος Λούλης.

Ο ηθοποιός αποκάλυψε πως έχει κάνει λάθος επιλογές στο παρελθόν, λέγοντας πως κάποια στιγμή αυτές τελειώνουν και προχωράς παρακάτω.

«Είμαστε όλοι άγγελοι και διάβολοι. Μπορείς να διηγηθείς τη δική σου ιστορία και να πεις έχω υπάρξει και άγιος και προδότης. Όταν είσαι ερωτευμένος δεν ξέρεις τι είσαι εκείνη την ώρα. Είναι σαν να τον παρασέρνει ένα ποτάμι και προσπαθεί να πιαστεί από ένα κλαδί για να σωθεί», είπε.

«Όλα αυτά που είμαστε είναι κομμάτια του πραγματικού μας εαυτού, ο άλλος πρέπει να τα συνθέσει και να υπομείνει, και να πεις όλα αυτά είναι κομμάτια μου».

Όπως είπε, τα τελευταία καλοκαίρια επιλέγει να μην δουλεύει και αφιερώνει χρόνο στην ξεκούραση και τα παιδιά του.

Για τη συνεργασία του με την Ζέτα Μακρυπούλια στο ‘Τζένη Τζένη’ είπε πως «δεν είμαι κανένας για να δώσω ευκαιρίες στην Ζέτα. Όταν την αμφισβήτησα ήμουν σε μία κατάσταση που έπρεπε εγώ να νιώσω καλύτερα με τον εαυτό μου».

«Ποιος μπορεί να προφυλαχθεί από τα λάθη του; Κανένας δεν μπορεί να είναι απρόσβλητος από τις κακοτοπιές. Πρέπει αν είσαι σε μία στάση αν αναγνωρίζεις το λάθος σου και να ζητάς συγγνώμη. Κάθε μέρα αμφισβητούμαι καλλιτεχνικά, αμφισβητώ ο ίδιος τον εαυτό μου, είναι η φύση της δουλειάς μας», είπε.

Ο Χρήστος Λούλης πρωταγωνιστεί στην παράσταση Cleansed στο Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης, ενώ από τις 23 Απριλίου θα πρωταγωνιστεί στην παράσταση ‘Τζένη Τζένη’ στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά.