Με σκοπό τη συγκέντρωση χρημάτων για την υποστήριξη γυναικών θυμάτων βίας και εκμετάλλευσης, το Ελληνικό Δίκτυο Γυναικών Ευρώπης (ΕΔΓΕ) διοργανώνει μουσική βραδιά αλληλεγγύης την Τρίτη 17 Μαρτίου (Radisson Blu Park Hotel στην Αθήνα στις 19:30), με τη συμμετοχή της διακεκριμένης ερμηνεύτριας Αγγελικής Τουμπανάκη, ενισχύοντας έτσι το έργο που επιτελεί το Δίκτυο.

Αξίζει να σημειωθεί πως από το 2003 το Ελληνικό Δίκτυο λειτουργεί σε 24ωρη βάση τη Γραμμή SOS «Δίπλα Σου», 210 9700814 κατά της βίας και της εμπορίας ανθρώπων, προσφέροντας καταφύγια προσωρινής φιλοξενίας, ψυχολογική, κοινωνική και νομική υποστήριξη στα θύματα, υπηρεσίες διαμεσολάβησης καθώς και επιμορφωτικά σεμινάρια για βίαια άτομα.