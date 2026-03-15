Η υπόθεση της 17χρονης Θεοδώρας που εξαφανίστηκε τον Νοέμβριο του 2025 από χώρο φιλοξενίας στο Χαλάνδρι και από τότε δεν έχει δώσει κανένα σημείο ζωής συνεχίζει να προκαλεί ανησυχία.

Η μητέρα της, βυθισμένη στην αγωνία, μίλησε στην εκπομπή «Φως στο Τούνελ». Έκανε έκκληση στην κόρη της για ένα τηλεφώνημα που θα της επιβεβαιώσει ότι είναι ασφαλής και εξηγεί, το πώς η Θεοδώρα, βρέθηκε να φιλοξενείται σε δομή προστασίας ανηλίκων.

«Η Θεοδώρα βρισκόταν στο ίδρυμα Χατζηκώνστα. Είχαμε περάσει πολλές δυσκολίες και είχαμε ζητήσει βοήθεια από Δήμους και εκκλησία. Οι λόγοι ήταν οικονομικοί και φυσικά η στέγαση. Περνούσαμε πολύ δύσκολα. Έχω άλλα τρία παιδιά, ενήλικα. Ο μπαμπάς της τα τελευταία τρία χρόνια περίπου έχει φύγει από τη ζωή».

Όπως λέει, η απόφαση για τη μεταφορά της Θεοδώρας σε δομή, πάρθηκε έπειτα από αξιολόγηση κοινωνικής λειτουργού.

«Κάναμε ό,τι ήταν δυνατόν για να μην εξελιχθούν έτσι τα πράγματα αλλά από τη στιγμή που ζούσαμε σε ένα μέρος που ήταν ακατάλληλο, έπρεπε να πάει το παιδί σε κάποια δομή. Αυτό κρίθηκε από μία κοινωνική λειτουργό του Δήμου. Εγώ δεν ήθελα να φύγει το παιδί, ήθελα να είμαστε κάπου μαζί. Όπως πρέπει τα παιδιά να βρίσκονται με τις οικογένειες τους. Το να ζητάς βοήθεια δεν είναι κακό, ούτε ντροπή. Αλλά όταν σου κλείνουν τις πόρτες και σου λένε ότι το παιδί πρέπει να πάει σε κάποια δομή».

Η μητέρα περιέγραψε τη στιγμή που ενημερώθηκε ότι η κόρη της είχε φύγει.

«Με ενημέρωσαν ότι το παιδί δεν είναι πια εκεί και αμέσως κάναμε όλες τι απαραίτητες κινήσεις ώστε να δηλώσουμε την εξαφάνιση. Την έπαιρνα και εγώ τηλέφωνο στο κινητό. Στην αρχή χτυπούσε αλλά δεν απαντούσε και στη συνέχεια το κινητό έκλεισε. Μέχρι και σήμερα είναι κλειστό. Έχει εξαφανιστεί και από τα social που διατηρούσε λογαριασμούς.

»Ποτέ δεν μου είχε πει το παιδί ότι δεν περνάει καλά ή ότι της φέρονται άσχημα. Λογικό είναι πως κανένα παιδί δεν θέλει να βρίσκεται σε δομή αλλά δεν τα έχουν κλειδωμένα μέσα τα παιδιά. Κάνουν παρέες, βγαίνουν έξω. Έχω πάει στον εισαγγελέα. Αναρωτιέμαι, πρέπει να κάτσω να περιμένω να χτυπήσει το τηλέφωνο να μου πουν ξέρετε λυπάμαι, δυστυχώς το παιδί…; Πρέπει να φτάσουμε σε αυτό το σημείο;».

Η μητέρα απηύθυνε έκκληση μέσα από την εκπομπή, προκειμένου η Θεοδώρα να επικοινωνήσει μαζί της.

«Να πάρει ένα τηλέφωνο, να ακούσω τη φωνή της ότι είναι καλά. Κανονικά πρέπει να γυρίσει πίσω. Όχι ότι μ’ αρέσει το παιδί να είναι στο ίδρυμα αλλά για να έχει βρεθεί εκεί, κάποιος λόγος υπάρχει».

H ανακοίνωση του «Χαμόγελου του Παιδιού»

Η Θεοδώρα Κ. εξαφανίστηκε στις 25 Νοεμβρίου και το «Χαμόγελο του Παιδιού» προχώρησε στη δημοσιοποίηση των στοιχείων της ανήλικης κατόπιν αιτήματος της οικογένειας, καθώς ενδέχεται να συντρέχουν λόγοι που θέτουν την ζωή της σε κίνδυνο.

Η Θεοδώρα Κ. έχει ύψος 1,66 μ., είναι αδύνατη, έχει μαύρα μαλλιά και γαλαζοπράσινα μάτια. Φορούσε άσπρο φούτερ, γκρι φόρμα παντελόνι, γούνινες μαύρες παντόφλες και είχε σακίδιο.

Οποιοσδήποτε έχει κάποια πληροφορία, παρακαλείται να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με «Το Χαμόγελο του Παιδιού» όλο το 24ωρο, στην «Ευρωπαϊκή Γραμμή για τα Εξαφανισμένα Παιδιά 116000», σε όλα τα Αστυνομικά Τμήματα της χώρας αλλά και μέσω της εφαρμογής Missing Alert app οπού υπάρχει ζωντανή ενημέρωση για την εξαφάνιση.