Ένα νέο κύμα απατών μέσω SMS επιχειρούν επιτήδειοι, αποστέλλοντας παραπλανητικά μηνύματα που εμφανίζονται να προέρχονται από την Τροχαία. Στόχος τους είναι η υποκλοπή προσωπικών δεδομένων και χρημάτων από ανυποψίαστους πολίτες.

Το μήνυμα ξεκινά με τη φράση «Το πρόστιμο Τροχαίας παραμένει ανεξόφλητο για περισσότερες από 10 ημέρες», προσκαλώντας τον παραλήπτη να πατήσει έναν σύνδεσμο για να «εξοφλήσει» το υποτιθέμενο πρόστιμο. Όπως καταγγέλλουν πολίτες, τα SMS αυτά προέρχονται από άγνωστους αριθμούς που ξεκινούν συνήθως με το πρόθεμα 212.

«Εμένα μου ήρθε ένα μήνυμα από έναν άγνωστο αριθμό, ξεκινώντας με 212, που αναφέρει ότι έχω πρόστιμο από την Τροχαία που αφορά το όχημα, που παραμένει ανεξόφλητο για περισσότερες από 10 μέρες. Ενώ δεν έχω καν δικό μου όχημα», αναφέρει χαρακτηριστικά πολίτης που έλαβε το ψεύτικο μήνυμα.

Πώς λειτουργεί η απάτη

Τα παραπλανητικά αυτά SMS ζητούν από τον αποδέκτη να ακολουθήσει το επισυναπτόμενο link και να εισαγάγει ευαίσθητα στοιχεία, όπως κωδικούς, αριθμούς ταυτότητας ή τραπεζικά δεδομένα. Ο σύνδεσμος οδηγεί σε πλαστό ιστότοπο, σχεδιασμένο ώστε να μοιάζει με την επίσημη πλατφόρμα της ΑΑΔΕ.

«Έγραφε ότι έχω κάνει κάποια παράβαση Τροχαίας ας πούμε και να πατήσω το link για να πληρώσω. Έλεγε ένα link ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων», αναφέρει άλλος πολίτης, περιγράφοντας το περιεχόμενο του απατηλού μηνύματος.

Οι συστάσεις των αρχών

Η Αστυνομία και οι τράπεζες καλούν τους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να μην πατούν ποτέ σε συνδέσμους που περιλαμβάνονται σε SMS ή email, εάν δεν είναι βέβαιοι για την προέλευση τους. Επιπλέον, υπενθυμίζουν ότι καμία δημόσια υπηρεσία δεν ζητά μέσω μηνυμάτων την καταχώριση προσωπικών ή τραπεζικών στοιχείων.

Οι αρχές επισημαίνουν ότι σε περίπτωση λήψης τέτοιου μηνύματος, οι πολίτες θα πρέπει να το διαγράφουν άμεσα και να ενημερώνουν τις αρμόδιες υπηρεσίες.