Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου λέει ότι το Ισραήλ «συντρίβει» το ιρανικό καθεστώς καθώς και τη Χεζμπολάχ, στην πρώτη συνέντευξη Τύπου που έδωσε από την έναρξη του πολέμου με το Ιράν πριν από 13 ημέρες.

«Συντρίβουμε το τρομοκρατικό καθεστώς στο Ιράν. Χτυπάμε και νικάμε τους αντιπροσώπους του – τη Χεζμπολάχ στον Λίβανο», λέει σε Ισραηλινούς δημοσιογράφους σε μια συνέντευξη τύπου μέσω Zoom.

«Η Χεζμπολάχ νιώθει τη δύναμη του χεριού μας και θα τη νιώσει ακόμη περισσότερο. Θα πληρώσει πολύ βαρύ τίμημα για την επιθετικότητά της», προειδοποιεί ο Νετανιάχου.

«Μέσω μιας άνευ προηγουμένου ένωσης δυνάμεων μεταξύ Ισραήλ και Ηνωμένων Πολιτειών, έχουμε πετύχει τεράστια επιτεύγματα — επιτεύγματα που αλλάζουν την ισορροπία δυνάμεων στη Μέση Ανατολή και ακόμη και πέρα ​​από αυτήν», λέει ο Νετανιάχου.