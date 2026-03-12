ανάπτυξη των φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων στην Η ταχείαστην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια φέρνει στο προσκήνιο ένα νέο, κρίσιμο ζήτημα για την ενεργειακή αγορά: τη διαχείριση των αποβλήτων φωτοβολταϊκών πλαισίων.

Από το 2020 μέχρι σήμερα, έχουν συλλεχθεί και οδηγηθεί προς ανακύκλωση περισσότεροι από 520 τόνοι φωτοβολταϊκών πλαισίων, που αντιστοιχούν σε πάνω από 20.000 πάνελ από εγκαταστάσεις σε όλη τη χώρα.

Το συνολικό ποσοστό της οργανωμένης διαχείρισης ανακύκλωσης φτάνει στο 99%. Ωστόσο, άγνωστο παραμένει τι γίνεται με τα φωτοβολταϊκά πλαίσια που ανεξέλεγκτα καταλήγουν κανιβαλισμένα στις χωματερές ή ακόμα και στο ύπαιθρο, ανάμεσα σε μπάζα και άλλα απορρίματα.

Οι εκπρόσωποι του κλάδου ζητούν την επικαιροποίηση της σχετικής νομοθεσίας, τόσο για την απόσυρση των παλαιών φωτοβολταϊκών πλαισίων (2012 – 2020) όσο και για τα μεταγενέστερα, με στόχο την αποτύπωση των υποχρεώσεων αλλά και των δυνατοτήτων της οργανωμένης διαχείρισης του συγκεκριμένου ρεύματος αποβλήτων.

Σύμφωνα με στοιχεία από την «ΦΩΤΟΚΥΚΛΩΣΗ ΑΕ» (εγκεκριμένο σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού), από την επεξεργασία των φωτοβολταϊκών πλαισίων ανακτάται το 85% των υλικών, ενώ το 14% οδηγείται σε ενεργειακή αξιοποίηση και μόλις το 1% καταλήγει σε τελική διάθεση. Οι επιδόσεις αυτές επιβεβαιώνουν ότι η ορθή διαχείριση των φωτοβολταϊκών πλαισίων, μπορεί να αποφέρει μετρήσιμα περιβαλλοντικά οφέλη, εφόσον λειτουργεί ως ένα οργανωμένο σύστημα συλλογής και επεξεργασίας.

Οι προοπτικές του τομέα δείχνουν ότι η σημασία της ανακύκλωσης φωτοβολταϊκών θα αυξηθεί σημαντικά τα επόμενα χρόνια. Σύμφωνα με μελέτη της «ΦΩΤΟΚΥΚΛΩΣΗ ΑΕ», έως το 2055 εκτιμάται ότι στην Ελλάδα θα παραχθούν πάνω από 1 εκατομμύριο τόνοι αποβλήτων φωτοβολταϊκών πλαισίων, ενώ μόνο την περίοδο 2030–2033 αναμένεται να εμφανιστούν περίπου 200.000 τόνοι.

Τα στοιχεία αυτά δείχνουν ότι η διαχείριση των αποβλήτων φωτοβολταϊκών δεν αποτελεί πλέον ένα περιφερειακό ζήτημα της αγοράς, αλλά βασική παράμετρο της ενεργειακής μετάβασης.

«Η ανάγκη διαχείρισης αποβλήτων των φωτοβολταϊκών πλαισίων στην ελληνική αγορά, εκτιμάται σήμερα ότι προσεγγίζει τους 2.500 τόνους», λέει ο γενικός διευθυντής της «ΦΩΤΟΚΥΚΛΩΣΗ ΑΕ», Δ. Χριστογιαννόπουλος. Όπως ο ίδιος επισημαίνει, η περαιτέρω ανάπτυξη της οργανωμένης ανακύκλωσης προϋποθέτει τη σταδιακή και πλήρη συμμετοχή όλων των υπόχρεων παραγωγών στο σύστημα χρηματοδότησης της διαχείρισης, ώστε να διασφαλιστεί η βιωσιμότητα και η αποτελεσματικότητα του μοντέλου της εναλλακτικής διαχείρισης.

Στο ίδιο πλαίσιο, ιδιαίτερη σημασία αναμένεται να έχει και η ανακοίνωση από τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης (ΕΟΑΝ) της ελάχιστης εισφοράς ανακύκλωσης για τα φωτοβολταϊκά πλαίσια, μια εξέλιξη που εκτιμάται ότι θα συμβάλει στη διαμόρφωση ενός πιο ξεκάθαρου και σταθερού πλαισίου λειτουργίας για την αγορά.

Σήμερα, η επεξεργασία των φωτοβολταϊκών πλαισίων πραγματοποιείται από τρεις μονάδες ανακύκλωσης στην Ελλάδα. Από το 2025, μάλιστα, η διαδικασία υλοποιείται εξ ολοκλήρου εντός της χώρας, σε εγκαταστάσεις που βρίσκονται στην Κρήτη, τη Στερεά Ελλάδα και τη Δυτική Μακεδονία. Η γεωγραφική αυτή κατανομή ακολουθεί την αρχή της εγγύτητας, περιορίζοντας τις μεταφορές και το κόστος διαχείρισης, ενώ ταυτόχρονα ενισχύει την εγχώρια κυκλική οικονομία και συμβάλλει στη δημιουργία μιας σταθερής εθνικής υποδομής επεξεργασίας αποβλήτων φωτοβολταϊκών. Παράλληλα, μειώνει σταδιακά την ανάγκη εξαγωγής των αποβλήτων για ανακύκλωση στο εξωτερικό, πρακτική που μέχρι πρόσφατα χαρακτήριζε σημαντικό μέρος της δραστηριότητας.