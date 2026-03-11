Από την Παρασκευή 13 Μαρτίου 2026 τίθενται σε λειτουργία οι πύλες χιλιομετρικής χρέωσης στον κόμβο Κάτω Αχαΐας του νέου αυτοκινητόδρομου Πατρών–Πύργου. Ο αυτοκινητόδρομος, μετά την παράδοσή του σε κυκλοφορία, βρίσκεται πλέον στη φάση ολοκλήρωσης και βελτιστοποίησης των υποδομών και των υπηρεσιών που προσφέρει στους οδηγούς.

Η εφαρμογή της χιλιομετρικής χρέωσης, που σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση μόνο η Ολυμπία Οδός εφαρμόζει ήδη από το 2021, αποτελεί βασικό στοιχείο της στρατηγικής της για ένα δίκαιο και σύγχρονο σύστημα διοδίων. Οι οδηγοί Ι.Χ. και οι επαγγελματίες πληρώνουν μέσω του πομποδέκτη ΟΛΥΜΠΙΑ PASS αποκλειστικά για την απόσταση που διανύουν.

Το νέο σύστημα συμβάλλει στην αποσυμφόρηση του τοπικού οδικού δικτύου, ενισχύοντας την ελκυστικότητα του αυτοκινητόδρομου. Παράλληλα, προσφέρει μεγαλύτερη ταχύτητα μετακίνησης, αυξημένη ασφάλεια και πιο οικονομική διαδρομή για τους χρήστες.

Για τα Ι.Χ. οχήματα, η χιλιομετρική χρέωση συνδυάζεται με το εκπτωτικό πρόγραμμα VALUE, που μπορεί να προσφέρει συνολικό οικονομικό όφελος έως και 77%, ανάλογα με τη συχνότητα χρήσης.

Σταδιακή εφαρμογή του νέου συστήματος

Η λειτουργία της χιλιομετρικής χρέωσης στον αυτοκινητόδρομο Πατρών–Πύργου θα επεκτείνεται σταδιακά, καθώς ολοκληρώνεται η εγκατάσταση του εξοπλισμού και οι απαραίτητες δοκιμές σε κάθε κόμβο. Στόχος είναι οι οδηγοί να απολαμβάνουν άμεσα τις μειωμένες χρεώσεις.

Μετά τον κόμβο Κάτω Αχαΐας (Γομοστού), σειρά έχει ο κόμβος Αμαλιάδας, όπου ξεκινούν δοκιμές. Μετά το Πάσχα, αναμένεται να τεθούν σε λειτουργία οι πύλες στους κόμβους Βάρδας και Γαστούνης, που βρίσκονται στο στάδιο κατασκευής.

Τρόπος ενεργοποίησης της χιλιομετρικής χρέωσης

Η υπηρεσία ενεργοποιείται με την απόκτηση του πομποδέκτη ΟΛΥΜΠΙΑ PASS. Μέσω αυτού καταγράφεται η είσοδος και η έξοδος του οχήματος από τον αυτοκινητόδρομο και πραγματοποιείται αυτόματα η επιστροφή χρημάτων στον λογαριασμό του συνδρομητή.

Η απόκτηση του πομποδέκτη είναι δωρεάν και μπορεί να γίνει ηλεκτρονικά μέσω του www.olympiaodos.gr ή στα Σημεία Εξυπηρέτησης Πελατών. Μέσω της εφαρμογής Olympia Odos mobile App οι οδηγοί μπορούν να φορτίζουν τον λογαριασμό τους, να παρακολουθούν τις διελεύσεις τους και να διαχειρίζονται τον πομποδέκτη τους σε πραγματικό χρόνο.

Παράλληλα, μέσω του ΟΛΥΜΠΙΑ PASS είναι διαθέσιμο και το εκπτωτικό πρόγραμμα VALUE, που προσφέρει εκπτώσεις από 15% έως 60% για Ι.Χ. και ημιφορτηγά, ανάλογα με τη συχνότητα διελεύσεων από κάθε σταθμό διοδίων.

Περισσότερες πληροφορίες και αιτήσεις για τον πομποδέκτη ΟΛΥΜΠΙΑ PASS διατίθενται στο www.olympiaodos.gr ή μέσω της Εξυπηρέτησης Πελατών στο τηλέφωνο 22960-95555.

Παραδείγματα εφαρμογής

Ι.Χ. στη διαδρομή Μιντιλόγλι – Κάτω Αχαΐα (Γομοστό):

Για εργαζόμενο που πραγματοποιεί 40 διελεύσεις τον μήνα στη διαδρομή Μιντιλόγλι – Κάτω Αχαΐα, το αρχικό κόστος θα ήταν 144 ευρώ. Με τη χιλιομετρική χρέωση και το πρόγραμμα VALUE μέσω του ΟΛΥΜΠΙΑ PASS, το ποσό μειώνεται στα 38,15 ευρώ.

Δηλαδή, η κάθε διέλευση κοστίζει λιγότερο από 1 ευρώ, προσφέροντας έκπτωση 74%. Η έκπτωση αυξάνεται ανάλογα με τον αριθμό των μηνιαίων διελεύσεων.

Επαγγελματικό όχημα στη διαδρομή ΒΙΠΕ – Κάτω Αχαΐα (Γομοστό):

Ένα ημιφορτηγό κατηγορίας 3 (2–3 άξονες) στη διαδρομή ΒΙΠΕ – Κάτω Αχαΐα έχει αρχικό κόστος 9 ευρώ. Με τη χιλιομετρική χρέωση μέσω ΟΛΥΜΠΙΑ PASS, το κόστος μειώνεται στα 3,50 ευρώ, δηλαδή έκπτωση 61%.

Αντίστοιχα, φορτηγό κατηγορίας 4 έχει αρχικό κόστος 12,70 ευρώ και με το ΟΛΥΜΠΙΑ PASS πληρώνει 5,00 ευρώ, επίσης με έκπτωση 61%.