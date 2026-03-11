Για το φετινό καλοκαίρι προγραμματίζεται η έναρξη λειτουργίας των Αθλητικών εγκαταστάσεων που υλοποιούνται από την κοινοπραξία AKTOR-METKA, σηματοδοτώντας ένα ακόμη βήμα προόδου στο μεγάλο έργο του Ελληνικού.

Όπως ανέφερε ο επικεφαλής της LD, το 2027 θα ολοκληρωθούν οι πρώτες εργολαβίες που ξεκίνησαν στην περιοχή του Αγίου Κοσμά. Πρόκειται για τον εμβληματικό Riviera Tower (έργο των AKTOR-BOUYGUES), καθώς και για τις πολυτελείς κατοικίες The Cove Residences και The Cove Villas. Οι εργασίες βρίσκονται σε προχωρημένο στάδιο και αναμένεται οι πρώτοι κάτοικοι να εγκατασταθούν μέσα στο 2027.

Έτος – ορόσημο το 2027 για την πρώτη φάση της επένδυσης

Το 2027 θεωρείται κομβικό για τα έργα της πρώτης φάσης της μεγάλης επένδυσης. Από το 2026 θα αρχίσουν να παραδίδονται σταδιακά τα έργα υποδομής, όπως η υπογειοποίηση της λεωφόρου Ποσειδώνος, η αναδιαμόρφωση των ρεμάτων Ευρυάλης και Πικροδάφνης, καθώς και η δημιουργία οδικών και δικτυακών υποδομών. Παράλληλα, προχωρά η ανάπλαση της παραλίας του Αγίου Κοσμά, έργα που υλοποιεί η ΑΒΑΞ.

Την ίδια χρονιά αναμένεται να ολοκληρωθεί και να αρχίσει να κατοικείται η περιοχή Little Athens, η πρώτη γειτονιά αμιγούς κατοικίας της επένδυσης. Στην ανάπτυξη συμμετέχουν εταιρείες όπως η ΑΤΕΣΕ και η ΤΕΚΑΛ, ενώ η συνολική ολοκλήρωση των οικιστικών αναπτύξεων τοποθετείται χρονικά στο 2029.

Το Μητροπολιτικό Πάρκο και τα εμπορικά κέντρα

Μέσα στο 2027 προβλέπεται να ολοκληρωθεί και η πρώτη φάση του Μητροπολιτικού Πάρκου Ελληνικού, το οποίο αποτελεί τον πυρήνα της επένδυσης. Το πάρκο θα αποτελέσει τον μεγαλύτερο πνεύμονα πρασίνου στην πρωτεύουσα και σημείο αναφοράς για τα νότια προάστια.

Την ίδια χρονιά θα ανοίξει τις πύλες του και το μεγαλύτερο παράκτιο εμπορικό κέντρο της χώρας, το Riviera Galleria στον Άγιο Κοσμά. Το έργο, ύψους 150 εκατ. ευρώ, έχει αναλάβει η ΜΕΤΚΑ και αναμένεται να ολοκληρωθεί στις αρχές του 2027, υποδεχόμενο τους πρώτους επισκέπτες μέσα στο ίδιο έτος.

Η συνέχεια της ανάπτυξης έως το 2029

Στην άλλη πλευρά της επένδυσης, στις αρχές του 2029, όπως δήλωσε ο κ. Αθανασίου, εκτιμάται ότι θα ολοκληρωθεί η μεγαλύτερη επένδυση της Lamda Development, το The Ellinikon Mall. Το έργο, προϋπολογισμού άνω των 550 εκατ. ευρώ, έχει αναλάβει η ΤΕΡΝΑ και βρίσκεται ήδη στη φάση έναρξης των κατασκευαστικών εργασιών.