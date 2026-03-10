Η μεταμόρφωση του παραλιακού μετώπου και της έκτασης του πρώην αεροδρομίου εισέρχεται στην πιο κρίσιμη φάση της, με τα δύο μεγάλα εμπορικά «στοιχήματα» της Lamda Development να αποκτούν πλέον σαφές χρονοδιάγραμμα υλοποίησης.

Πάσχα 2027: Luxury shopping δίπλα στο κύμα

Η αρχή θα γίνει από τη Riviera Galleria. Ο κομψός εμπορικός προορισμός δίπλα στη Μαρίνα Αγίου Κοσμά αναμένεται να ολοκληρωθεί κατασκευαστικά στα τέλη του 2026, με στόχο να υποδεχθεί τους πρώτους επισκέπτες την άνοιξη του 2027. Το στρατηγικό πλάνο του Ομίλου, όπως το περιέγραψε ο Διευθύνων Σύμβουλος, Οδυσσέας Αθανασίου, κατά τη διάρκεια της ενημέρωσης των αναλυτών για τα αποτελέσματα του 2025, προβλέπει την ταυτόχρονη παράδοση της αναβαθμισμένης μαρίνας, δημιουργώντας ένα ενιαίο πολυτελές οικοσύστημα αναψυχής και αγορών μέχρι το καλοκαίρι του ίδιου έτους. Παρά τις εργασίες που περιόρισαν προσωρινά τη χωρητικότητα της μαρίνας, τα οικονομικά μεγέθη του 2025 επιβεβαίωσαν τη δυναμική του project.

2029: Η ώρα του «γίγαντα» στη Βουλιαγμένης

Λίγο αργότερα, η σκυτάλη θα περάσει στο The Ellinikon Mall, τη μεγαλύτερη εμπορική ανάπτυξη της χώρας επί της Λεωφόρου Βουλιαγμένης. Με τις τελικές άδειες ανά χείρας, το έργο περνά στη φάση της θεμελίωσης και του σκελετού από την ΤΕΡΝΑ εντός του πρώτου εξαμήνου του τρέχοντος έτους. Πρόκειται για μια κατασκευή τεράστιας κλίμακας, η οποία αναμένεται να παραδοθεί στο κοινό μεταξύ τελών 2028 και αρχών 2029.

Η ανταπόκριση της αγοράς

Το πιο ενθαρρυντικό στοιχείο για τους επενδυτές παραμένει η υψηλή ζήτηση από τους μισθωτές. Οι συμφωνίες για τους εμπορικούς χώρους προχωρούν με ταχείς ρυθμούς, αποδεικνύοντας ότι το retail κομμάτι του Ελληνικού παραμένει ο «μαγνήτης» της ανάπτυξης, συνδέοντας την οικιστική άνθηση της περιοχής με την παροχή υπηρεσιών παγκόσμιας εμβέλειας.