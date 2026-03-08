Στο 44ο λεπτό του ντέρμπι του Ολυμπιακού με τον ΠΑΟΚ ο Παναγιώτης Ρέτσος είδε κίτρινη κάρτα για μαρκάρισμα στον Αλεξάντερ Γερεμέγεφ και έφτασε τις τρεις συνολικά στο πρωτάθλημα.

Κάτι που σημαίνει ότι θα πρέπει να μείνει εκτός σε ένα από τα δύο τελευταία παιχνίδια της κανονικής περιόδου. Είτε στο εκτός έδρας ματς με τον ΟΦΗ είτε στο εντός με την ΑΕΛ Novibet, με την τελική απόφαση να είναι φυσικά στον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ.

Υπενθυμίζουμε πως οι κάρτες της κανονικής περιόδου μηδενίζονται στα πλέι οφ και εκεί το… κοντέρ ξεκινά να γράφει από την αρχή. Εκτός και αν κάποιος συμπληρώσει στην τελευταία αγωνιστική της κανονικής περιόδου. Τότε θα εκτίσει αυτόματα στην πρεμιέρα των πλέι οφ.