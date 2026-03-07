Προσωρινές τροποποιήσεις θα ισχύσουν αύριο, Κυριακή 8 Μαρτίου, στις διαδρομές λεωφορείων, τρόλεϊ και τραμ στο κέντρο της Αθήνας, σύμφωνα με ανακοίνωση του ΟΑΣΑ. Οι αλλαγές θα εφαρμοστούν από τις 05:30 έως τις 15:30, λόγω της διεξαγωγής του Ημιμαραθωνίου της Αθήνας 2026.

Η Τροχαία θα προχωρά σε σταδιακή διακοπή της κυκλοφορίας, ανάλογα με τις ανάγκες του αγώνα, με στόχο τη διευκόλυνση και την ασφαλή μετακίνηση των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς και του επιβατικού κοινού.

Αλλαγές σε λεωφορειακές γραμμές

Πλήθος γραμμών θα παρουσιάσουν αλλαγές στη διαδρομή τους ή θα ανασταλεί προσωρινά η λειτουργία τους. Ενδεικτικά, η γραμμή 550 θα εκτελεί δρομολόγια από Παλαιό Φάληρο μέσω Καλλιρρόης, Βούρβαχη και Συγγρού, ενώ από Κηφισιά θα πραγματοποιεί αναστροφή στην Κατεχάκη. Αντίστοιχα, οι γραμμές Χ95, Α5, Α7, Β5 και άλλες θα αναστρέφουν επίσης στην Κατεχάκη.

Η γραμμή 230 από Ακρόπολη δεν θα λειτουργήσει, ενώ από Ζωγράφου θα ακολουθεί διαδρομή μέσω Στρατηγού Παπάγου, Παπαδιαμαντοπούλου, Μιχαλακοπούλου και Ιλισίων. Παρόμοιες τροποποιήσεις ισχύουν για τις γραμμές 220, 221, 224, 608, 622, 815 και αρκετές ακόμη.

Ορισμένες γραμμές, όπως οι 021, 022, 025, 026 και 060, δεν θα εκτελούν καθόλου δρομολόγια κατά τη διάρκεια των περιορισμών. Επιπλέον, για όσες γραμμές αλλάζουν διαδρομή, θα λειτουργούν προσωρινές στάσεις σε ήδη υπάρχουσες στάσεις άλλων γραμμών, ώστε να εξυπηρετείται το κοινό.

Τροποποιήσεις σε γραμμές τρόλεϊ

Οι γραμμές τρόλεϊ (1)-(5)-(15) δεν θα λειτουργήσουν προς το κέντρο, ενώ από την κατεύθυνση του τέρματος θα ακολουθούν εναλλακτική διαδρομή μέσω Συγγρού, Πετμεζά, Καλλιρρόης και Βούρβαχη. Η γραμμή (2) θα λειτουργεί τμηματικά, ενώ οι γραμμές (3), (4), (6), (10), (11), (12), (18), (19) και (21) θα έχουν διαφοροποιημένες ή κυκλικές διαδρομές, ανάλογα με το σημείο εκκίνησης και τερματισμού.

Αλλαγές στη λειτουργία του τραμ

Το τραμ της γραμμής Τ6 θα τερματίζει προσωρινά στη στάση «ΦΙΞ». Η κυκλοφορία θα αποκαθίσταται σταδιακά μετά τη λήξη του αγώνα, σύμφωνα με τις οδηγίες της Τροχαίας.

Για περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με τις προσωρινές τροποποιήσεις, το επιβατικό κοινό μπορεί να επικοινωνεί με το πληροφοριακό κέντρο του ΟΑΣΑ στον αριθμό 11185.