Από την ερχόμενη Τρίτη 10 Μαρτίου ξεκινά η διαδικασία υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων για το νέο έργο της ΔΥΠΑ με τίτλο «Προγράμματα αναβάθμισης δεξιοτήτων και επανακατάρτισης σε κλάδους υψηλής ζήτησης με έμφαση σε δεξιότητες ψηφιακές, πράσινες και οικονομικού εγγραμματισμού», μέσω της πλατφόρμας gov.gr.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε έως 114.384 εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα που επιθυμούν να ενισχύσουν τις γνώσεις και τις επαγγελματικές τους προοπτικές σε δυναμικούς τομείς της οικονομίας. Στόχος είναι η αναβάθμιση δεξιοτήτων σε αντικείμενα που σχετίζονται με την ψηφιακή μετάβαση και την πράσινη ανάπτυξη.

Η δράση θα υλοποιηθεί μέσω του συστήματος επιταγών κατάρτισης (training voucher) και περιλαμβάνει συνολικά 150 ώρες εκπαίδευσης. Από αυτές, οι 149 ώρες αφορούν ασύγχρονη τηλεκατάρτιση, ενώ η 1 ώρα θα διεξαχθεί με τη μορφή σύγχρονης τηλεκατάρτισης.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΔΥΠΑ, μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος οι συμμετέχοντες θα εξεταστούν από ανεξάρτητους φορείς πιστοποίησης. Όσοι επιτύχουν στις εξετάσεις θα λάβουν εκπαιδευτικό επίδομα ύψους έως 750 ευρώ (μικτά).