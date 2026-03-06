Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, σε σειρά τηλεφωνικών κλήσεων με τους Άραβες υπουργούς Εξωτερικών δήλωσε ότι ο πόλεμος με το Ιράν αναμένεται να διαρκέσει αρκετές εβδομάδες ακόμη, αναφέρει το Axios, επικαλούμενο ανώνυμες πηγές με άμεση γνώση των συνομιλιών.

Ο Ρούμπιο ανέφερε στους ΥΠΕΞ ότι οι ΗΠΑ επικεντρώνονται στη στόχευση των εκτοξευτών πυραύλων, των αποθεμάτων και των εγκαταστάσεων παραγωγής του Ιράν, αναφέρει το δημοσίευμα.

Ο υπουργός προσπάθησε να εξηγήσει ότι ο στόχος του πολέμου δεν είναι η αλλαγή καθεστώτος, παρόλο που αναγνώρισε ότι οι ΗΠΑ θέλουν αλλαγή ηγεσίας.

Ο Ρούμπιο είπε ότι επί του παρόντος δεν υπάρχει διάλογος με το σημερινό καθεστώς, καθώς μια τέτοια επαφή σε αυτό το στάδιο θα υπονόμευε τους στρατιωτικούς στόχους, προσθέτει το δημοσίευμα.